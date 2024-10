Bioshock, DOOM Eternal & mehr: Fast 30 neue Gratis-Spiele mit Amazon Prime Gaming im Oktober

Mit Prime Gaming dürfen sich die Abonnierenden von Amazons Premium-Service auch im Oktober wieder auf frisches Futter in Form der zahlreichen „Gratis“-Spiele freuen, die man uns spendiert. Dieses Mal mit dabei: Shooter-Hit DOOM Eternal und Bioshock Remastered als Highlights.

Ganz allgemein ist die Auswahl – passend zum Halloween-Monat – entsprechend düster gehalten: Die Ghostbusters, Killing Floor 2 oder das jüngere Scorn tummeln sich unter den fast 30 kostenlosen Spielen.

Amazon Prime Gaming: Diese “Gratis”-Spiele gibt es im Oktober

Natürlich können sich auch die restlichen Vertreter, die nicht nur im Gewand des Gruselns gehalten sind, sehen lassen. Zahlreiche Titel sind bereits jetzt über Amazon Prime Gaming kostenlos verfügbar. Einlösen könnt ihr die Codes wie immer über die entsprechende Plattform, die ihr auf den jeweiligen Titel folgend findet.

Ab sofort verfügbar sind die folgenden Spiele:

Hive Jump 2: Survivors [GOG-Code]

[GOG-Code] SCARF [Amazon Games App]

Tomb Raider: Legend [GOG-Code]

The Eternal Cylinder [Epic Games Store]

Spirit of the North [Epic Games Store]

No Straight Roads [Epic Games Store]

BioShock Remastered [GOG-Code]

DOOM Eternal [PC via Microsoft Store Code]

DreadOut 2 [Amazon Games App]

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition [Epic Games Store]

Priest Simulator: Vampire Show [Epic Games Store]

The Gap [Amazon Games App]

Mit der Oktobermitte gesellt sich dann die zweite Hälfte der „Gratis“-Spiele zum Aufgebot, die wir euch natürlich ebenso wenig vorenthalten wollen.

Weitere kostenlose Spiele in der zweiten Monatshälfte

Hier erwartet euch neben dem bereits angeschnittenen und von H.R. Giger inspirierten Survival-Horror Scorn, den wir im Test seinerzeit als atmosphärisch wie faszinierend-widerlich lobten, das eine oder andere weitere Highlight.

Zum Beispiel das gefeierte A Plague Tale: Innocence, das mit A Plague Tale: Requiem vor rund zwei Jahren eine ebenso starke Fortsetzung erhielt. Wann ihr euch welchen Vertreter für die eigene Spielesammlung schnappen könnt, erfahrt ihr nachfolgend:

Ab 17. Oktober 2024:

Mystery Box: Hidden Secrets [Legacy Games Code]

Vlad Circus: Descend Into Madness [Amazon Games App]

Through the Darkest of Times [Amazon Games App]

Killing Floor 2 [Epic Games Store]

Zombies Ate My Neighbors und Ghoul Patrol [Amazon Games App]

Ab 24. Oktober 2024:

Pumpkin Jack [GOG-Code]

The Gunk [GOG-Code]

STASIS: BONE TOTEM [Epic Games Store]

Gargoyles Remastered [Amazon Games App]

Monster Train [GOG-Code]

Morbid: The Seven Acolytes [Epic Games Store]

Ab 31. Oktober 2024:

A Plague Tale: Innocence [GOG-Code]

Death’s Door [Epic Games Store]

Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition [Amazon Games App]

Scorn [GOG-Code]

Coromon [GOG-Code]

Wie immer könnt ihr die jeweiligen Codes direkt über die Prime Gaming-Seite abrufen, sofern ihr Mitglieder bei Amazons Premium-Dienst seid.

Mit diesem genießt ihr nicht nur jeden Monat coole „Gratis“-Spiele, sondern auch einen kostenlosen Versand bei euren Bestellungen sowie unter anderem Zugriff auf die riesige Film- und Serienbibliothek des Anbieters.

Und mit Amazon Luna – dem Cloud-Gaming-Service des Versandhausriesen – genießt ihr sogar eine noch größere Auswahl an Titeln. Wem das noch immer nicht reicht, der findet womöglich Abwechslung bei PS Plus oder seinen Geschwistern, denn auch die PS Plus Premium- und Extra-Abos haben frische Gratis-Games im Gepäck.

Quellen: Amazon Pressemitteilung

