Steam: Preisgekrönte Trilogie für kurze Zeit gnadenlos günstig – „beste Spiele seit der Xbox 360“

Wer auf Steam bares Geld sparen will, muss nicht lange suchen: Regelmäßig bekommt ihr dort Spiele deutlich günstiger. Doch gleich drei auf einmal, so wie jetzt bei Bioshock, das dürfte eher eine Ausnahme darstellen.

Denn derzeit bekommt ihr die Trilogie zum Super-Schnäppchenpreis: Die drei legendären Shooter samt allen DLCs ballern euch auf Valves Distributionsplattform derzeit für nur 11,99 Euro entgegen, womit ihr 80 Prozent weniger hinblättern müsst als mit der UVP von 59,99 Euro. Wie lange das Angebot gilt und warum ihr es nicht verpassen solltet…

Bioshock: Alle drei Spiele zum Knallerpreis auf Steam

Derzeitigen Preis und Ersparnis haben wir euch bereits verraten, die sind bei einem solchen Angebot natürlich auch am wichtigsten. Fehlt noch die Deadline, die bei euch keine Panik, aber zumindest ein Gefühl der Dringlichkeit auslösen sollte. Die Bioshock Collection ist nämlich nur noch bis zum 16. September auf Steam reduziert, zu viel Zeit solltet ihr euch also nicht lassen oder vielleicht eine Erinnerung einrichten.

Denn sollte sich die Trilogie noch nicht in eurer Bibliothek befinden, gibt es dafür hoffentlich nur zwei Gründe: Ihr könnt wirklich überhaupt nichts mit Shootern, düsterer Atmosphäre oder Schreckmomenten anfangen; oder euch waren 60 Euro für drei doch etwas ältere Titel einfach zu teuer. Bei ersterem können wir euch leider nicht helfen, letzteres erledigt sich durch das aktuelle Angebot.

Gealtert wie ein guter Wein

Auch, wenn ihr die drei Klassiker bislang noch nicht erlebt habt, seid ihr sicherlich schon über den Namen Bioshock gestolpert. Vor allem der erste Teil ist ein echter Kulthit und auch heute, nach fast 20 Jahren, immer noch ein grandioses Erlebnis: Die spannende Geschichte in einer gescheiterten Kapitalismus-Utopie auf dem Meeresboden hält euch nicht nur spielerisch, sondern auch mit seinen Wendungen auf Trab.

Nicht umsonst konnte die Reihe bei Kritiker*innen Bestnoten einfahren und kommt auch bei Spieler*innen bis heute gut an. Auf Steam schreibt ein*e Nutzer*in beispielsweise: „Ich muss wirklich sagen, die Bioshock Trilogie sind einige der besten Spiele seit der Xbox 360″. Und wenn euch der erste gefällt, dürften euch die beiden Nachfolger auch abholen.

So oder so: Mit dem aktuellen Angebot auf Steam bekommt ihr drei zeitlose Spiele und mehrere Stunden geniale Unterhaltung für den schmalen Eintrittspreis von 11,99 Euro geboten. Und wenn ihr Bioshock noch nicht erlebt habt, könnt ihr hier ein großartiges Stück Videospielgeschichte nachholen.

