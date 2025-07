Steam verschenkt jetzt „visuell atemberaubendes“ Open World-Rollenspiel – ihr müsst euch beeilen

Beim Steam Summer Sale ordentlich sparen? Ein guter Schritt. Bei Steam gar nichts zahlen und trotzdem ein Spiel dauerhaft in die eigene Bibliothek verfrachten? Noch viel besser. Allerdings dürft ihr euch für den aktuellen Titel nicht ewig Zeit lassen.

Denn das Kostenlos-Angebot für Black Desert gilt lediglich für ein paar Tage, aber einmal aktiviert, könnt ihr das Open World-Rollenspiel mit MMO-Elementen permanent behalten. Der Zeitpunkt könnte übrigens kaum passender sein: Mit Crimson Desert erscheint dieses Jahr ein Singleplayer-Ableger vom gleichen Studio.

Black Desert kostenlos auf Steam einstecken

Schon seit 2017 gibt es Black Desert auf Steam und der Titel ist schon mehrfach sehr stark im Preis reduziert gewesen. Falls ihr diese Angebote allerdings verpasst habt, könnt ihr das Online-Rollenspiel jetzt für unschlagbare null Euro abstauben. Aber worum geht’s darin überhaupt?

Im Grunde verspricht das zuständige Team von Pearl Abyss ein wenig die eierlegende Wollmilchsau: Es gibt PvP und PvE, eine riesige frei begehbare Open World, jede Menge Haupt- und Nebenaktivitäten, eine wunderschöne Grafik und noch so einiges mehr. Besonders cool ist der Charaktereditor, der wohl mit zu den umfangreichsten und detailliertesten überhaupt gehört.

Lesetipp: Den Quasi-Nachfolger Crimson Desert könnt ihr dieses Jahr auf der gamescom ausprobieren

Eine weitere Stärke ist das Kampfsystem, welches für ein MMO schnell und reaktiv ausfällt. Damit liefert es zugleich einen Ausblick auf ungefähr das, was euch in ein paar Monaten bei Crimson Desert erwartet. Das Singleplayer-Rollenspiel sollte eigentlich mal ein Prequel zu Black Desert werden, ist aber mittlerweile zu etwas Eigenständigem geworden, welches aber immer noch im gleichen Fantasy-Universum spielt.

Viel Lob, aber nicht ohne Warnung

Ob sich der Ausflug in Black Desert lohnt, müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Angesichts des Gratis-Stickers, der noch bis zum 10. Juli um 19:00 Uhr kleben bleibt, kann ein Blick aber sicherlich nicht schaden. Bei den Bewertungen kommt das MMO auf eine „größtenteils positive“ Einschätzung. Insgesamt haben von fast 60.000 Spieler*innen 75 Prozent den Daumen nach oben gegeben. In den letzten 30 Tagen sind es allerdings nur noch 69 Prozent gewesen.

In den Rezensionen ist unter anderen von einem „visuell atemberaubenden und berauschenden MMORPG“ die Rede, welches mit seiner Komplexität, dem flüssigen Kampfsystem und den vielen Möglichkeiten begeistert. Gleichzeitig gibt es aber ebenso viel Kritik: So sei der Fortschritt sehr grindlastig und viele Elemente zu komplex, wodurch der Einstieg sehr schwerfällt. Außerdem sind zudem zahlreiche Mikrotransaktionen enthalten, wie zum Beispiel für bestimmte kosmetische Outfits.

Nichtsdestotrotz erzeugt Black Desert wohl auf lange Sicht trotzdem jede Menge Spaß. Anders lassen sich Spielzeiten von weit über tausend Stunden kaum erklären. Deutlich kürzer geht es derweil bei einem anderen Spiel auf Steam zu, welches ebenso kostenlos zu haben ist.

Quelle: Steam, Steam Community / TruthNMyLies