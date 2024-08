Black Myth Wukong auf dem Steam Deck: So spielt ihr das Action-Rollenspiel flüssig

Mit wunderhübscher Grafik begeisterte Black Myth Wukong schon seit dem ersten Trailer vor gut vier Jahren zahlreiche Spieler*innen. Nun ist das Action-Rollenspiel da und beweist: Ja, dank Unreal Engine 5 ist es tatsächlich so schick, wie einst angekündigt. Aber was heißt das für das Steam Deck?

In der Vergangenheit hat sich das Grafikgerüst schließlich als ziemlicher Stolperstein auf dem Handheld-PC erwiesen, siehe Senua’s Saga: Hellblade 2. Der Grafikkracher der Xbox so gut wie nicht spielbar auf dem Steam Deck. Allzu viel Hoffnung machten wir uns dementsprechend für Black Myth Wukong nicht, aber wir wurden eines Besseren belehrt: Das affige Action-Rollenspiel ist nämlich eine kleine technische Überraschung.

Black Myth Wukong: Wie ist die Steam Deck-Performance?

Um die wichtigste Frage direkt zu beantworten: Ja, Black Myth Wukong ist spielbar auf dem Steam Deck. Nicht nur mit Müh und Not, sondern tatsächlich liefert das Debütspiel des chinesischen Studios Game Science ordentlich ab. Schon das kostenlos verfügbare Benchmark-Tool ließ das erahnen: Die Sequenz spulte dort bei niedrigen Einstellungen samt aktivierter Frame Generation im Durchschnitt knapp über 50 Bilder pro Sekunde ab – allerdings sollten sich diese Wert im fertigen Spiel als ein wenig trügerisch entpuppen.

Schließlich gibt es in der Benchmark-Szene überwiegend nur Landschaft zu sehen. Kämpfe inklusive vielen Effekten werden ausgespart, sind aber unserer Erfahrung nach genau die Stellen, in denen Black Myth Wukong besonders kräftig an der Grafikkarte knabbert. Und genau hier träumen wir dann auf dem Steam Deck von flüssigen 50 Bildern pro Sekunde und orientieren uns des Öfteren an der 30 FPS-Grenze.

Nicht perfekt, aber überraschend gut: Auf dem Steam Deck kann sich Black Myth Wukong sehen lassen. Credit: 4P Screenshot / Game Science

Das Intro sollte euch ebenfalls nicht in die Irre leiten: Das ruckelte bei uns auf dem Steam Deck OLED mit um die 20 bis 25 FPS vor sich her, bildete aber bislang die Ausnahme. So viele Charaktere und Effekte sind die meiste Zeit in Black Myth Wukong nicht an der Tagesordnung, weshalb der Einstieg keineswegs als repräsentativ gilt.

Die besten Einstellungen auf dem Steam Deck

Kommen wir aber jetzt ans Eingemachte und das heißt: Welche Einstellungen sind denn notwendig, um Black Myth Wukong bei überwiegend stabilen 30 bis 40 Bildern pro Sekunde auf dem Steam Deck zu spielen? Nun, wir möchten euch nichts vormachen: Ihr müsst fast ausschließlich mit niedrigen Einstellungen leben. Allzu schlimm ist das aber nicht, denn auf dem kleinen Display macht der Affe mit dem Schlagstock nichtsdestotrotz eine optisch gute Figur.

Im Grunde setzen wir einfach auf die Voreinstellung „niedrig“, bei der alle wichtigen Grafikoptionen auf das Minimum gebracht werden. Entscheidend sind zudem die Punkte Supersampling, bei der natürlich AMD FSR zum Einsatz kommt, und die entsprechende Schärfe. Anders als viele andere Spiele gibt es nämlich keine Voreinstellung, sondern wir können über einen Regler selbst einstellen, wie stark das Upscaling zum Einsatz kommt. Wir haben uns für 75 Prozent entschieden, worunter die Bildqualität nicht zu sehr leidet, wir aber trotzdem noch einen ordentlichen Performanceboost feststellen können. Außerdem kommt Frame Generation („Bilderzeugung“) zum Einsatz.

Die Einstellungen auf dem Steam Deck sind übersichtlich gehalten: Alles auf niedrig und dazu FSR. Credit: 4P Screenshot / Game Science

Insgesamt erreichen wir mit der Kombination am Ende bis zu 45 Bilder pro Sekunde in Black Myth Wukong, sofern nicht zu viel gerade auf dem Bildschirm los ist. In Kämpfen und bei vielen Effekten sind es dann eher die erwänten 30 FPS, ganz selten geht es auch mal auf 27 FPS runter. Ohne direkte Anbindung an ein Netzteil hat man übrigens nicht zu lange Spaß mit Wukong: Bei rund 22 Watt-Verbrauch ist der Akku des Steam Deck OLED nach spätestens zweieinhalb Stunden leer.

Das zu unseren Erfahrungen von Black Myth Wukong auf dem Steam Deck. Falls ihr noch mehr zu den spielerischen Stärken des Action-Rollenspiels wissen wollt, dann werft einen Blick auf Jonas‘ Ersteindruck aus der Test-Version.