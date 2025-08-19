Black Myth Wukong: Damit haben Fans nun wirklich gar nicht gerechnet – „riesige Ankündigung“

Jahrelang waren Spieler*innen skeptisch, ob hinter Black Myth Wukong lediglich ein Grafikblender oder tatsächlich ein echtes Videospiel steckt. Mit dem finalen Release 2024 war die Antwort dann klar – und überaus erfolgreich.

Dass das chinesische Entwicklerstudio so schnell nachlegen würde, damit dürfte allerdings niemand gerechnet haben. Denn anstelle eines DLCs für das Action-Abenteuer von Son Wukong kündigte man bei der gamescom Opening Night Live einfach gleich ein Sequel an.

Black Myth Wukong: Nachfolger zur Affen-Action angekündigt

Es war das „One More Thing“ der diesjährigen Eröffnungsshow in Köln: Black Myth Wukong bekommt eine Fortsetzung. Die verabschiedt sich vom haarigen Titelhelden, behält das Black Myth aber bei – und macht Platz für Zhong Kui, ebenfalls eine legendäre Sagengestalt der chinesischen Mythologie.

Hier geht’s zum Trailer:

Viel zu sehen gab es im Ankündigungstrailer allerdings noch nicht, erst recht kein Gameplay. Dafür kann Black Myth: Zhong Kui schon jetzt wieder mit beeindruckender Grafik glänzen, die unter anderem zwei Oni zeigt, die ein gigantisches Schwert tragen. Hinter ihnen trottet ein ebenfalls riesiger Tiger, auf dessen Rücken der neue Protagonist thront.

Moderator Geoff Keighley beschrieb Zhong Kui als einen „Geisterfangenden Gott, der zwischen Hölle und Erde wandelt“ und das mag seine Geschichte etwas verkürzt darstellen, ist aber durchaus zutreffend. Einen konkreten Release-Zeitraum nannte man zwar noch nicht, auf der offiziellen Website verriet man aber, dass der Nachfolger zu Black Myth Wukong für PC und moderne Konsolen erscheinen soll.

Dort findet ihr noch ein paar weitere Infos zum Spiel, aber Game Science verrät ganz offen, dass man mit Khong Zui noch absolut am Anfang stehe und die frühe Ankündigung vor allem der Transparenz gegenüber den Fans dienen soll. Bis weitere Details folgen, könnt ihr ja nochmal in unserem Test zu Black Myth Wukong stöbern.

