Black Myth Wukong: Endlich Gameplay von der PS5 – so gut läuft das Action-Rollenspiel

Nach jahrelanger Entwicklungszeit ist es endlich soweit: Heute erscheint Black Myth Wukong. Und während seit dem 16. August bereits erste Tests verfügbar sind gibt es noch eine Plattform, über die das Studio game science bislang kaum Infos teilen wollte: Die PS5.

Schließlich basierten die Tests, sowie unser eigener Ersteindruck, auf der PC-Version. Ein Muster der Konsolenportierung wurde nicht vorab verteilt, weshalb die Umsetzung für Sonys Konsole bislang ein Mysterium war. Nun gibt es aber ausführliches Gameplay von der PS5-Version, während Steam bereits im Sturm erobert wird.

Black Myth Wukong: So gut sieht es auf der PS5 aus

Bei den englischsprachigen Kolleg*innen von IGN gibt es pünktlich zum Release ein über 20-minütiges Video, welches das Intro und die ersten Minuten von Black Myth Wukong auf der PS5 zeigt. Es ist das erste Mal, dass wir damit einen Blick auf die Konsolenversion des Action-Rollenspiels werfen, nachdem zuvor fast ausschließlich die PC-Umsetzung zu sehen war.

Aufgenommen wurde das Video laut IGN im Quality Mode, was laut offiziellen Angaben einer 4K-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde entspricht. Die werden anscheinend auch weitgehend gehalten, trotz der im Prolog recht vielen Effekte und Charaktermodelle, die gleichzeitig dargestellt werden.

Dem ersten Eindruck nach zu urteilen ist die PS5-Version bei weitem kein technisches Desaster. Ganz im Gegenteil: Offenbar ist Black Myth Wukong absolut solide und sieht auch auf der Konsole richtig hübsch aus. Wie gut der Performance Mode liefert, der eine 1440p-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde anvisiert, geht aus dem Video allerdings nicht hervor. Laut ersten Kommentaren auf Reddit soll aber auch dieser überraschend gut ausfallen.

Auf Steam schon jetzt ein Hit

Während wir noch fleißig an unserem Test zu Black Myth Wukong sitzen, der auf der PC-Version basiert, lässt sich derweil festhalten: Das Action-Rollenspiel ist ein gigantischer Hit. Kurz nach Release konnte das AAA-Spiel vom chinesischen Studio Game Science sogar Elden Ring und Cyberpunk 2077 problemlos hinter sich lassen.

Insgesamt haben am heutigen Erscheinungstag, dem 20. August 2024, exakt 1.443.570 gleichzeitige Spieler*innen (via SteamDB) die ersten Schritte in Black Myth Wukong gewagt. Damit reiht sich das Action-RPG auf den vierten Platz der All-Time-Charts bei Steam ein, muss sich derzeit nur Counter-Strike 2, Palworld und PUBG: Battlegrounds geschlagen geben.

Im Vergleich mit Vollpreisspielen ist Black Myth Wukong sogar ungeschlagen an der Spitze: Cyberpunk 2077 mit 1.054.388 und Elden Ring mit 953.426 gleichzeitigen Spieler*innen lässt die Versoftung des Romans Die Reise nach Westen deutlich hinter sich. Was wir bisher vom Action-Rollenspiel halten, erfahrt ihr in unserem Ersteindruck. Außerdem verraten wir euch, wie gut Black Myth Wukong auf dem Steam Deck läuft.

