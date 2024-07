Black Myth Wukong: Alles, was ihr zum nächsten großen Elden Ring-Konkurrenten wissen müsst

Mit Black Myth Wukong erscheint im August einer der größten Soulslike-Vertreter des Jahres. Zumindest auf dem Papier will das Debütspiel des chinesischen Studios Game Science ordentlich was bieten und setzt grafisch auf die Unreal Engine 5.

Aber was kann das Spiel, welches auf dem Roman Die Reise nach Westen basiert und euch in die Rolle des titelgebenden Affenkönigs Wukong versetzt? Wir verraten euch alles, was wir bislang rund um Release, Story, Spielmechaniken, Demo und mehr wissen.

Release: Wann und worauf erscheint Black Myth Wukong?

Das Wichtigste natürlich direkt vorweg: Black Myth Wukong erscheint am 20. August 2024 für den PC und die PS5. Eigentlich sollten an dem Tag auch Spieler*innen auf der Xbox Series X|S bedient werden, aber diesen Plan musste das Team über den Haufen werfen. Man benötige noch etwas mehr Zeit für die Optimierung.

Auf der PS4, Xbox One und auf der Nintendo Switch kommt ihr derweil nicht in den Genuss. Der UE5-Titel setzt auf die Stärken der aktuellen Konsolengeneration und möchte diese zur Leistungsgrenze treiben.

Vorbestellen: Welche Versionen gibt es?

Preislich wird Black Myth Wukong ein klassischer Vertreter eines Vollpreisspiels. Insgesamt steht das Soulslike zum Release in zwei Versionen parat, die ihr in Deutschland bisher nur digital über das PSN oder Steam erwerben könnt. Die Unterschiede fallen wie folgt aus:

Standard-Version: 59,99 Euro (Steam) oder 69,99 Euro (PS5)

59,99 Euro (Steam) oder 69,99 Euro (PS5) Digital Deluxe Edition: 69,99 Euro (Steam) oder 79,99 Euro (PS5)

Die zehn Euro teurere Digital Deluxe Edition enthält zusätzlich zur Vollversion außerdem Teile des Soundtracks und verschiedene Ausrüstungsgegenstände im Spiel. Dazu gehören: Bronzewolkenstab (Waffe), Volksopernmaske, Volksopern-Almosenrüstung, Volksopern-Lederarmschutz, Volksopern-Halbstiefel und Windspiel (Rarität).

Schick, aber in Deutschland nicht so einfach zu haben: Die Collector’s Edition von Black Myth Wukong. Credit: Game Science

Wer auf physische Versionen steht, kann zumindest in der Theorie zugreifen: Sowohl eine Deluxe Edition als auch eine Collector’s Edition sind angekündigt. Allerdings sind diese bisher nicht in Deutschland erhältlich.

Gameplay: Wie spielt sich Black Myth Wukong?

Offiziell wird Black Myth Wukong von Game Science als Action-RPG bezeichnet, aber das ist etwas breitgefächert. Denn die bisherigen Trailer und Gameplay-Präsentationen machen deutlich, dass es sich in die Richtung eines Soulslikes bewegt. Ihr dürft euch demnach auf schweißtreibende Bosskämpfe einstellen, deren Bewegungs- und Angriffsmuster ihr lernen müsst, um sie zur Strecke zu bringen.

Das Kampfsystem fällt derweil recht klassisch aus: Es gibt leichte und schwere Schläge, ihr dürft ausweichen oder parieren und sogar eine Prise Magie versprühen. Neigt sich eure Lebensenergie dem Ende, hilft ein ordentlicher Schluck Wasser, um wieder fit zu sein. Falls ihr doch mal zu Boden geht, werdet ihr an einem Schrein wiedergeboren. Im Gegensatz zu den Souls-Spielen sollen die Wege zwischen den Checkpoints und Bossen übrigens relativ kurz ausfallen.

Der größte Unterschied ist aber an anderer Stelle zu finden: Bei der Waffenwahl. In Black Myth Wukong sammelt ihr nicht ständig neue Schwerter oder Äxte, sondern verlasst euch von Anfang an auf einen Kampfstab. Damit das auf Dauer nicht zu langweilig wird, verfügt dieser über mehrere Haltungen, die ganz unterschiedliche Spielstile erlauben: Manche sind langsam und kräftig, andere erlauben euch schnelle Kombos auszuführen. Darüber hinaus gibt es auch Verwandlungen, die euch neue Angriffsmuster oder Fortbewegungsmöglichkeiten garantieren.

Schwierigkeitsgrad: Wie knackig wird das Soulslike?

Bei einem anderen Thema orientiert sich Game Science derweil wieder am Vorbild FromSoftware: Black Myth Wukong hat nur einen Schwierigkeitsgrad. Ihr könnt also in keinem Menü auswählen, ob ihr es leichter oder schwerer haben wollt.

Stattdessen sei das Spiel so konzipiert, dass man nach und nach zum Helden oder zur Heldin wird und Hindernisse überwindet, wie die Macher*innen in einem Gespräch mit VGC verraten haben. Natürlich könnt ihr euch mit einer Verwandlung eventuell den einen oder anderen Kampf etwas genügsamer gestalten, dennoch werdet ihr wohl hin und wieder in den Controller beißen wollen.

Die Reise nach Westen als Vorlage: Worum geht es in der Story?

Die Geschichte von Black Myth Wukong basiert auf einem der berühmtesten chinesischen Romane, die schon als Vorlage für eine Vielzahl von Filmen und Videospielen diente: Die Reise nach Westen. Das Buch dreht sich, ganz dem Namen gerecht, um eine Reise eines Mönchs, wobei das übernatürliche Wesen Sun Wukong als eigentlicher Hauptcharakter betrachtet werden kann.

Somit spielt auch Wukong im Soulslike die zentrale Rolle und muss sich zum Affenkönig mausern. Mithilfe von fiesen Tricks schafft er es immer wieder, seine Feinde zu überlisten und dem Himmelskaiser ein würdiger Kontrahent zu sein. Ähnlich soll sich auch die Handlung von Black Myth Wukong abspielen, in der ihr euch durch mythologische Umgebungen und Feinde kämpft, um Stück für Stück stärker und mächtiger zu werden.

In Black Myth Wukong trefft ihr auf einige große Bossgegner – das Abenteuer ist kein Zuckerschlecken. Credit: Game Science

Open World oder Linear: Die Spielwelt

Anders als zuletzt in Elden Ring oder dessen Erweiterung Shadow of the Erdtree werdet ihr in Black Myth Wukong nicht über eine Open World stolpern. Stattdessen ist das Soulslike recht linear aufgebaut, wodurch ihr die wichtigsten Punkte der Handlung auf keinen Fall verpassen könnt.

Es wird jedoch abseits der Wege immer wieder mal Möglichkeiten geben, verschiedene Geheimnisse zu entdecken. Darüber hinaus versprechen die bisherigen Trailer trotz allem sehr viel optische Abwechslung: Üppige Wälder, verschneite Berge, riesige Klippen, düstere Höhlen, bizarre Ruinen und so weiter.

Für PC-Spieler*innen: Die Systemanforderungen im Detail

Optisch wird Black Myth Wukong aller Voraussicht nach ein echter Leckerbissen. Auf dem PC müsst ihr dann jedoch ordentlich Hardware-Power bereithalten, denn zusammen mit Raytracing wird das Soulslike euren Rechenknecht kräftig unter Druck setzen. Das verraten schon jetzt die Systemanforderungen:

Minimal Empfohlen Optimal Minimal (mit Raytracing) Empfohlen (mit Raytracing) Optimal (mit Raytracing) geeignet für 1080p, mittlere Einstellungen 1080p, hohe Einstellungen 4k, sehr hohe Einstellungen 1080p, mittlere Einstellungen, RT niedrig 1080p, mittlere Einstellungen, RT mittel 4k, hohe Einstellungen, RT sehr hoch Prozessor (CPU) Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 5 5500 Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 5 5500 Intel Core i5-9400 oder AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 5 5500 Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 5 5500 Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580 Nvidia GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT oder Intel Arc A750 Nvidia GeForce RTX 4070 oder AMD Radeon RX 7800 XT Nvidia GeForce RTX 3060 Nvidia GeForce RTX 4060 Nvidia GeForce RTX 4080 Super Grafikspeicher (VRAM) 6 GB 6 GB 12 GB 8 GB 8 GB 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 16 GB 32 GB 16 GB 16 GB 32 GB Speicherplatz 130 GB HDD oder SSD 130 GB SSD 130 GB SSD 130 GB SSD 130 GB SSD 130 GB SSD Betriebssystem (OS) Windows 10 oder 11 Windows 10 oder 11 Windows 10 oder 11 Windows 10 oder 11 Windows 10 oder 11 Windows 10 oder 11

Der Grund für die zumindest bei hohen Auflösungen sehr heftigen Anforderungen? Das affige Action-Rollenspiel setzt auf moderne Technologien, wie Ray- und Pathracing. Dementsprechend hat auch schon Nvidia angedeutet, dass selbst High-End-Hardware ordentlich zu knabbern hat.

Wird es eine Demo zu Black Myth Wukong geben?

Nach aktuellem Stand werdet ihr wohl keine Chance haben, Black Myth Wukong vorab anspielen zu können. Eine Demoversion ist nämlich unseren Informationen nach nicht geplant. Bis zur Veröffentlichung im August 2024 könnte sich das aber unter Umständen noch ändern. Wir halten euch diesbezüglich natürlich wie immer auf dem Laufenden.

