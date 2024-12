Black Myth: Wukong – Neues Update bringt Endgame-Feature, auf das Fans lange gewartet haben

Nachdem Black Myth: Wukong in diesem Jahr erfolgreich die Videospielbühne betreten hat, geht es für das Action-Rollenspiel im Dezember nochmal ins direkte Rampenlicht: Auf den Game Awards wird sich entscheiden, ob sich eine von vier Nominierungen in eine Trophäe wandelt.

Kurz bevor der Trommelwirbel ins Crescendo übergeht, feiert Spielestudio Game Science ihren Hit auf ganz eigene Weise, und zwar mit einem ordentlichen Update. Besonders in Bezug auf Gameplay-Optionen hat das Team hierbei kräftig nachgelegt.

Black Myth: Wukong lädt sich frischen Endgame-Content auf

Angeführt wird die Liste der Änderungen von einer Neuheit mit dem Namen „Challenge„. Dieser Modus erlaubt es euch künftig bereits besiegte Gegner in Black Myth: Wukong zu weiteren Kämpfen herauszufordern. Zwei Variationen stehen nach mindestens einmaligem Beenden des Spiels zur Auswahl: „Return of Rivals“ und „Gauntlet of Legends„. Erstere bugsiert euch in ein Duell gegen einen Feind, den ihr bereits zuvor bezwungen haben müsst. Ihr wählt aus drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, in denen euch die alte Bekanntschaft begegnen soll.

„Gauntlet of Legends“ hält euch gleich mehrere Widersacher nacheinander vor die Klinge. Angepasste Flüche versprechen das Gemetzel noch etwas spannender zu machen, während ihr euch gleichzeitig von neuen Moves auf Kontrahenten-Seite überraschen lassen dürft. Als Belohnung winken seltene Schätze unter anderem aus den Kategorien Equipment, Waffen und Tränke. Auch für diesen Engame-Modus gilt: Gegner, die ihr im Hauptspiel noch nicht gefunden habt, tauchen hier nicht auf.

Black Myth: Wukong hat einen aufregenden Abend vor sich

Neben den hinzugekommenen Gameplay-Herausforderungen hat das neue Update allerdings noch ein paar weitere Extras parat. Zum Beispiel ein Ausrüstungsset, das zur Feier des bevorstehenden chinesischen Neujahrs an alle Spieler*innen ausgegeben wird. Außerdem könnt ihr neue Aufzeichnungen der Umgebung erwerben, die euch dabei helfen sollen, euch in der Spielwelt besser zurechtzufinden. Momentan ist die Software-Auffrischung nur für Epic Games-Nutzer*innen verfügbar, weitere Plattformen dürfen sich ihre Portion erst etwas später abholen.

Fehlt nur noch die Auszeichnung „Spiel des Jahres“, um 2024 für Black Myth: Wukong perfekt abzurunden. Ob die eingesackt werden kann, erfahren wir am 13. Dezember während der Game Awards-Show. Aber nicht nur deswegen lohnt es sich einzuschalten, es steht zum Beispiel auch brandneues Material zu Mafia: The Old Country auf dem Plan.

Quelle: heishenhua.com