Black Myth: Wukong – Was ihr vom Soulslike mit dem Affengott erwarten könnt

Auch wenn Elden Ring mit seinem kommenden DLC Shadow of the Erdtree wahrscheinlich die komplette Gaming-Welt umpflügen wird, schimmert am Horizont mit Black Myth: Wukong schon der nächste vielversprechende Soulslike-Release.

Schon in seinen ersten Trailern beeindruckte das Werk des chinesischen Studios Game Science mit einer hochwertigen Grafik und einem einfallsreichen Gegner-Design. Was das Gameplay angeht, soll das fordernde Action-Adventure ein paar neue Pfade einschlagen.

Black Myth: Wukong – Wenig Spielwelt, viele Bosskämpfe

So schreibt Morgan Park von PC Gamer, der Black Myth: Wukong auf dem Summer Game Fest anspielen konnte, dass zumindest der dort spielbare Part – der Black Wind Forest – sich sehr auf die Bosskämpfe konzentriert. Die Wege dazwischen seien kurz und nicht wirklich spannend; Protagonist Sun Wukong – der auf dem Affenkönig aus der populären chinesischen Geschichte „Die Reise nach Westen“ basiert – ist in dem Soulslike nicht in einer Open World unterwegs, sondern folgt mehr oder weniger einem vorgegebenen Weg.

Was sich laut Park ebenfalls von Spielen wie Dark Souls oder Elden Ring unterscheidet, ist, dass ihr hier nur mit einer Waffe kämpft – einem langen Stab, der neben physischen Attacken auch für Magie (wie zum Beispiel einen Lähmzauber) genutzt werden kann, für die es im Kampf jedoch einen Cooldown gibt. Kampftaktiken sollen darauf abzielen, dass durch leichte Attacken Fokus-Punkte generiert werden, welche nach einer Weile zugunsten schwerer Attacken investiert werden können. Ihr kombiniert Offensive mit Ausweichmanövern; eine Funktion, gegnerische Angriffe zu blocken, soll es nicht geben.

Das besondere Element im Kampfsystem sind die Verwandlungen. Sun Wukong kann die Gestalt besiegter Gegner annehmen und so eine unglaubliche Stärke erreichen. Allerdings ist die Zeitspanne, die er in dieser Form verbleibt, wohl streng limitiert – und verringert sich sogar mit jedem kassierten Treffer zusätzlich. Darüber hinaus seien die Kämpfe mit den designtechnisch oft abenteuerlichen Gegnern typisch Soulslike: ihr werdet öfters gehörig einstecken, bis ihr Bewegungs- und Angriffsmuster der Feinde verinnerlicht habt und lernt, wann ihr ausweichen müsst. Park betont hierbei, dass das Reaktionsfenster wohl großzügiger ist als bei Genrekollegen und ihr Angriffskombos der Bosse zum Teil auch unterbrechen könnt.

Black Myth: Wukong kann mittlerweile vorbestellt werden, in der Deluxe Edition gibt es ein paar schicke Goodies. Das Soulslike erscheint am 20. August für PlayStation 5 und PC, Xbox-Spieler*innen müssten sich noch ein wenig gedulden. Bis dahin haben sie auf jeden Fall Zeit, Elden Ring: Shadow of the Erdtree zu zocken.

