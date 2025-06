Steam: Neues Survival-Spiel schießt euch direkt auf den Mars – „sieht irre aus!“

Bei Owlcat Games kehrt in diesen Tagen kaum Ruhe ein. Neben Warhammer 40.000: Dark Heresy und dem kürzlich enthüllten The Expanse: Osiris Reborn hat das Studio noch einen weiteren Titel an Land geholt. Mit The Blind Descent erwartet euch in naher Zukunft ein neues Survival-Spiel auf Steam.

Okay, Owlcat Games übernimmt dafür lediglich das Publishing, verantwortlich für die Entwicklung ist das in der Türkei beheimatete Team von Pokuch. Und die wollen mit ihrem Spiel in zwei Punkten die Konkurrenz übertreffen: Ihre Welt ist inspiriert von Jules Verne und der Sci-Fi-Serie Scavengers Reign, zum anderen soll Blind Descent viel mehr Wert auf ein simuliertes Ökosystem setzen.

Blind Descent: Der nächste Survival-Hit in der Mache

Dass Survival-Spiele auf Steam nur allzu beliebt sind, beweisen in aller Regelmäßigkeit die Charts – gleichzeitig ist aber auch die Konkurrenz enorm groß. Damit Blind Descent im Haifischbecken nicht untergeht, greift zum einen Owlcat Games mit dem eigens gegründeten Label META Publishing (nicht mit dem Facebook-Konzern im Bunde) unter die Arme. Zum anderen sticht das Spiel von Pokuch vor allem mit seinem grafischen Stil aus der Masse heraus.

Obwohl uns der Survival-Titel auf den Mars schickt, erwartet uns auf dem Planeten keine rote Wüste, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Stattdessen herrscht im Unterbau ein riesiges, fremdartiges Ökosystem, in dem wir uns möglichst schnell zurechtfinden müssen. Schließlich geht es ja ums Überleben und längst nicht jede Kreatur ist uns freundlich gesinnt.

Lesetipp: Ein anderes Survival-Spiel lockt dieser Tage mit einer spannenden Demo

In dieser Welt greift ein von Pokuch entwickeltes Symbiose-System, zu dem es bislang aber noch keine ausführlichen Details gibt. Es heißt allerdings, dass sowohl die Tier- als auch Pflanzenwelt nicht nur untereinander, sondern auch direkt auf uns als Spieler*in reagiert. Dies soll wiederum noch ungeahnte Auswirkungen haben.

Wann folgt der Release?

Absturz mit einem Raumschiff auf einem Planeten, dessen Natur wir nicht kennen und wir nun auf Crafting angewiesen sind? Klingt ein gutes Stück von Subnautica inspiriert, obwohl wir hier natürlich nicht dauerhaft uns Unterwasser befinden. Zudem Blind Descent noch auf eine weitere Komponente setzt: Von Anfang an ist ein Koop-Modus geplant, wodurch wir nicht unbedingt alleine losziehen müssen.

Zusammen können wir die offene Welt erkunden, eine Basis aus dem Boden stampfen und natürlich nach und nach dem einen oder anderen Mysterium auf die Schliche kommen. Leider aber müssen wir uns bis zum Release noch ein gutes Stück gedulden.

Im Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck von Blind Descent:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Voraussichtlich erst 2026 erfolgt der Startschuss von Blind Descent im Early Access auf Steam. Die Vorfreude ist aber bei einigen Fans schon da, wie es unter anderem bei Reddit heißt: „Sieht ja irre aus! Ich liebe gute Survival-Spiele, also bin ich dabei!“

Falls es euch jetzt schon nach einem Überlebenskampf wie bei Blind Descent dürstet, solltet ihr unbedingt einen Blick auf unseren Test zu Dune: Awakening werfen. Dort geht es sogar tatsächlich in eine Wüste.

Quelle: YouTube / META Publishing, Reddit / @Consistent_Rule3330