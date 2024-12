Bloober Team: Neues Spiel der Silent Hill 2 Remake-Macher soll wie Resident Evil werden

Anfang Oktober veröffentlichte Bloober Team das Remake von Silent Hill 2 und beinahe im selben Atemzug kündigten die Entwickler*innen schon ihr nächstes Projekt an.

Das trägt den Namen Cronos: The New Dawn und wird, nach dem aus Titeln wie Layers of Fear und The Medium bestehenden Portfolio des Studios, wenig überraschend wieder ein Horrorspiel. Obwohl man sich dabei durchaus von der vorherigen Arbeit an Silent Hill 2 inspirieren lassen könnte, scheint sich Cronos eher an Resident Evil zu orientieren.

Cronos: The New Dawn – Das steckt hinter dem neuen Horror-Baby von Bloober Team

In einem Interview mit GamingBolt erklärt der verantwortliche Game Director and Produzent Jacek Zięba inwiefern Bloober Team die DNA von Resident Evil für Cronos: The New Dawn nutzen möchte: „Wenn es um das Kampfsystem geht, ähnelt Cronos eher Resident Evil als Silent Hill. Die neuen Resident Evil Remakes haben uns gezeigt, wie man clever Oldschool-Design mit moderner Technologie und Gameplay-Standards kombiniert“, verrät er.

„Jedes dieser Remakes ist außerdem ein bisschen anders, versuchen sich an verschiedenen Dingen – das ist ein großer Wissensfundus, an dem wir uns bedienen können, um etwas zu erschaffen, das auf der einen Seite bekannt für Spieler ist und auf der anderen völlig einzigartig“, erläutert Zięba darüber hinaus. Resident Evil-Fans sollen sich bei Bloober Teams neuem Streich also auf eine bunte Mischung einstellen.

Auch andere Mechaniken von bekannten Genre-Vertretern könnten Einzug in Cronos halten. Zięba erwähnte Ende Oktober beispielsweise ein Element aus dem Kampfsystem, das der Zerstückelung aus Dead Space und der Taschenlampe aus Alan Wake ähneln soll. Auch bei dem Leveldesign hatte der Game Director bekannte Referenzen parat:

„Stellt euch Resident Evil 2 und 4 vor, manchmal vermischt mit Dark Souls.“ Ob Cronos: The New Dawn dann mit verschlossenen Türen und Abkürzungen aufwartet, bleibt abzuwarten. Das Silent Hill 2 Remake von Bloober Team hat sich übrigens auch auf unserer Spiele-des-Jahres-Liste platziert. Wo genau es gelandet ist und welche Titel es noch geschafft haben, erfahrt ihr im hier verlinkten Artikel.

Quelle: GamingBolt, YouTube /Bloober Team