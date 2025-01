Blood of Dawnwalker: Das Spiel hat ein Zeitlimit – „aber ihr musst euch nicht beeilen“, verspricht Entwickler

Mit dem Trailer zum düsteren Open World-Action-RPG The Blood of Dawnwalker hat das vor zwei Jahren neu gegründete Entwicklerstudio Rebel Wolves einen eindrucksvollen ersten Blick gewährt. Atmosphärisch und erbarmungslos präsentiert sich das Erstlingswerk der ehemaligen CD Projekt Red-Leute.

Auf Twitter und Youtube melden nicht nur Vampir-Freund*innen und Fans von Open World-Spielen ihr unverhohlenes Interesse an. Ein Part weckt besondere Neugier, aber auch Zweifel. Hat das Abenteuer ein Zeitlimit?

Blood of Dawnwalker: Keine Hetze… aber habt die Zeit im Blick

In Blood of Dawnwalker wird Protagonist Coen zu einer Kreatur der Nacht und muss künftig seine Stärken von Mensch und Vampir kombinieren, um das Wohlergehen seiner liebsten sicherzustellen. Das Ganze wird eingebettet in ein Open World-Spiel nach Action-RPG-Art – viele Mitwirkende von Entwickler Rebel Wolves können in diesem Bereich auf fundierte Erfahrung zurückgreifen, haben sie doch unter anderem The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077 in ihrem Portfolio stehen.

Für Coen tickt aber erbarmungslos eine Uhr: 30 Tage und 30 Nächte hat er Zeit, um sein Ziel (das noch nicht näher definiert ist) zu erfüllen. An diesem Detail hängen sich einige Nutzer*innen auf Twitter auf – sie wollen nicht künstlich unter Druck gesetzt oder zur Eile getrieben werden. „Das Spiel selbst hat kein Zeitlimit und es ist nicht nötig, dass ihr irgendetwas überstürzt“, heißt es beruhigend vonseiten des offiziellen Accounts.

PR-Manager Mateusz Greiner spezifiziert dies in seinen Ausführungen noch einmal: „Um es kurz zu fassen: Der Spieler hat ein Zeitlimit, um das Hauptziel zu erfüllen. Die Erkundung der Welt lässt die Zeit nicht fortlaufen, aber die Quests tun dies. Das spielt eine große Rolle im Aufbau der Erzählung. Wir werden später genauer erklären, was das bedeutet.“

„Hoffe, dass es elegant gelöst wird“

Nicht alle scheinen überzeugt. „Ich respektiere die Kreativität und bin offen dafür“, schreibt zum Beispiel Lah Lah, „aber für gewöhnlich führt mich ein solches System zu Frustration und Unwohlsein.“ Auch Unified hat Bedenken: „Viele mögen zeitliche Einschränkungen in Videospielen nicht, also hoffe ich, dass es hier elegant gelöst wird, damit Leute nicht um die Möglichkeit der Erkundung gebracht werden.“

„Es wird den Spieler*innen immer klar angezeigt, wenn eine Aktivität dazu führt, dass Zeit vergeht“, stellt Greiner weiterhin klar, „und sie werden die Kontrolle darüber haben. Außerdem ist zu bedenken, dass es nicht zwingend nach 30 Tagen und Nächten ‚Game Over‘ heißt. Das ist alles, was ich bis hierhin sagen kann.“ Wir dürfen also gespannt sein, wie diese Spielmechanik in dem Open World-Spiel verbaut ist. Was euch im Trailer zu The Blood of Dawnwalker erwartet, könnt ihr hier lesen.

Quellen: Youtube / Dawnwalker, Twitter / @DawnwalkerGame, @mati_greiner, @LahLahMan82, @U_N_I_F_I_E_D