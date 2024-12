Bloodborne: Wie Sony auf perfide Weise jetzt wieder Hoffnung weckt

Es gibt wohl kaum ein Spiel, zu dem sich mehr Fans einen PC-Port wünschen: Seit seinem Release 2015 ist Bloodborne auf der PlayStation 4 gefangen und läuft nur in 30 Bildern pro Sekunde.

Auch fast zehn Jahre später fehlt von einer Veröffentlichung auf anderen Plattformen jede Spur, obwohl Hidetaka Miyazaki, Chef vom verantwortlichen Entwicklerstudio FromSoftware, längst bekanntgab, dass er sich darüber freuen würde, wenn sein schauriges Baby weiterhin spielbar bliebe. Nun ist erneut ein winziger Hoffnungsschimmer aufgetaucht.

Bloodborne: Neue PlayStation-Werbung teast Fans – „Es geht um Ausdauer”

Verantwortlich dafür, dass Bloodborne nun erneut die Schlagzeilen beehrt, ist Sony selbst. Ein neuer Werbespot zum 30-jährigen Jubiläum der PlayStation feiert die vielen Spiele, die die Konsole seit ihrem Ursprung begleitet und Fans auf der ganzen Welt begeistert haben. Mit dabei: Bloodborne. Das Gothic-Horror-Soulslike nimmt sogar eine ganz besondere Position im Video ein, kommt es doch ganz als letztes.

Ein jedes Spiel im Video hat dazu außerdem eine Zeile Text bekommen, die immer nach dem gleichen Schema abläuft und ein besonderes Attribut des jeweiligen Titels ehrt. Astro Bot flimmert mit „Es geht um Freude“, Resident Evil mit „Es geht um Angst“ über den Bildschirm.

Bloodborne hingegen hat den Satz „Es geht um Ausdauer“ spendiert bekommen: Eine doppeldeutige Aussage, bezieht sie sich doch auf die Ausdauerleiste im Spiel selbst, aber auch auf die langjährige Ausdauer der Fans, die noch immer keinen 60 FPS-Port bekommen haben.

Dieser Umstand ist auch den Kommentarschreiber*innen auf YouTube aufgefallen: „Dieses Video mit Bloodborne zu beenden, ist wirklich…“, heißt es von mathijnd, der dafür über 15.000 Likes bekommt. BSJINTHEHOUSE420 geht auf die doppelte Bedeutung des von Sony gewählten Satzes ein und schreibt: „Macht das nicht, gebt mir keine Hoffnung.“ Denn die flammt bei einer derartigen Nachricht seitens Sony natürlich wieder auf.

Spieler*innen klammern sich an Serverwartung

Da hilft es überhaupt nicht, dass Bloodborne ausgerechnet am 3. Dezember, dem Tag des 30-jährigen Jubiläums der PlayStation, ein Update erhielt. Wie FromSoftware in einer Nachricht im Spiel mitteilt, handelt es sich dabei um eine klassische Serverwartung, schließlich bietet Bloodborne Multiplayer-Inhalte. Auch im entsprechenden Reddit-Thread machen Nutzer*innen darauf aufmerksam, dass sich dahinter nicht mehr verbergen wird.

Amygdalapls will andere Fans warnen und schreibt: „Freundliche Erinnerung daran, dass sie auch vorher schon gelegentlich Serverwartungen durchgeführt haben und das genau das ist, was es immer war: Serverwartungen. Kein neuer Patch, kein Update, nichts Derartiges. Ich wünschte, es wäre mehr, aber was soll’s. Macht euch auf eine Enttäuschung bereit!“

Trotz der doppelten Botschaft von Serverwartung und PlayStation-Werbung solltet ihr also lieber nicht darauf hoffen, dass Bloodborne nun doch noch, fast zehn Jahre nach seinem ursprünglichen Erscheinen, einen PC-Port oder einen 60 FPS-Patch erhält.

Vielleicht ja, wenn es nächstes Jahr tatsächliches Jubiläum feiert? Fans machen sich jedenfalls weiterhin stark, um Bloodborne auf andere Plattformen zu bringen: Der Streamer Kai Cenat starb sich genau aus diesem Grund vor einigen Monaten durch das Spiel.

Quelle: YouTube /PlayStation, Reddit /@HiCZoK, @amygdalapls