Bloodborne: Aus diesem Grund kommt kein Remake oder Port, glaubt Experte

Fast zehn Jahre hat Bloodborne mittlerweile auf dem Buckel und ist immer noch mit lächerlichen 30 FPS auf der PlayStation 4 gefangen – von einem Port oder Remake keine Spur.

Bereits seit Ewigkeiten rätseln Fans über den Grund nach, denn Bloodborne ist mit mehr als 7,5 Millionen verkauften Exemplaren eines der beliebtesten FromSoftware-Spiele und der Wunsch nach einer Neuauflage oder PC-Portierung ist groß. Während wir im Dunkeln tappen, hat ein Industrie-Experte eine plausible Theorie.

Bloodborne Hat Miyazaki etwa einfach keine Zeit?

Besagter Experte hört auf den Namen Shuhei Yoshida und ist Spieler*innen wohl vor allem aus seinen 31 Jahren bei PlayStation bekannt, wo er als Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios agierte und in den letzten Jahren zunehmend das Aushängeschild der dortigen Indie-Szene geworden ist. Trotzdem betont er, dass seine Vermutung zu Bloodborne nicht auf Insider-Wissen beruht.

Geäußert hat er seine Theorie jüngst bei einem Interview im Kinda Funny Gamescast. Auf YouTube könnt ihr das volle Video sehen, sein Zitat zu Bloodborne bekommt ihr aber direkt im Folgenden: „Miyazaki-San hat Bloodborne wirklich geliebt, das, was er geschaffen hat. Daher denke ich, dass er interessiert ist, aber er ist so erfolgreich und beschäftigt, dass er es nicht selbst machen kann, aber will auch nicht, dass es jemand anderes anfasst.“

„Das ist meine Theorie und dass das PlayStation-Team seinen Wunsch respektiert“, schließt Yoshida seine Überlegungen zu dem bis heute ausbleibenden Port oder Remake. Zwar handelt es sich nicht um mehr als eine bloße Vermutung, trotzdem leuchtet diese durchaus ein – eine offizielle Begründung, warum Bloodborne auf der PS4 verschimmelt, gibt es nicht.

Auch in einem knapp ein Jahr alten Interview verriet Hidetaka Miyazaki, Chef von FromSoftware, dass ihm Bloodborne sehr wichtig sei und er sich darüber freue, „dass noch so viele Leute gibt, die dafür brennen“. Auf moderne Hardware bringen diese Worte das Spiel nicht, aber sie machen Hoffnung: Vielleicht werkelt Miyazaki ja gerade an einem Remake, wo das Elden Ring-Spin-Off Nightreign von jemand anderem geleitet wird?

