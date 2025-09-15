Borderlands 4: 2K verschenkt die Super Deluxe Edition – wenn ihr diese Sache macht

Mit Borderlands 4 wurde dieser Tage endlich das neueste Kapitel der Looter-Shooter-Erfolgsgeschichte aufgeschlagen. Und auch in unserem Test hier auf 4P konnte das Hauptspiel No. 4 von Entwicklungsstudio Gearbox und Publisher 2K mehr als nur überzeugen – mit ausgezeichnetem Gunplay, langer Kampagne und jeder Menge Loot.
Jetzt wirft euch 2K die Action-Sensation im Rahmen einer Gewinnaktion sogar in der Super Deluxe Editon hinterher – und das in sechsfacher Ausführung. Sprich: Ihr habt momentan die Möglichkeit, das brandneue Borderlands 4 in der Premium-Ausgabe einzusammeln. Alles, was ihr zum Mitmachen benötigt, ist ein gültiges Profil bei Twitter & Co. und das Glück auf eurer Seite.
Borderlands 4: So nutzt ihr eure Gewinnchance zur Super Deluxe Edition
Am 13. September verkündete der offizielle Twitter-Account von Publisher 2K: „Um den Start zu feiern, verlosen wir sechs Gamecodes für Borderlands 4 Super Deluxe Edition“. Der Ankündigung sind direkt hunderttausende Spieler*innen gefolgt – was angesichts der Begehrlichkeiten, welcher das neueste Teil der Looter-Shooter-Reihe abruft, wenig überrascht. Das Twitter-Posting brüstet sich mit bislang über 42.000 Kommentaren (Stand: 15. September). Doch wie mischen Interessierte eigentlich konkret mit?
Twitter-Bekanntmachung:
Um eure Gewinnchance für einen der sechs Keys zu Borderlands 4 Super Deluxe Editon zu nutzen, müsst ihr zwei einfache Dinge tun. Zuerst müsst ihr dem Twitter-Auftritt @2K folgen, also dem offiziellen Social-Media-Auftritt des Publishers. Dann teilt ihr via eines geschriebenen Kommentars mit, „auf welcher Konsole ihr spielen werdet“. Zur Erinnerung: Borderlands 4 ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Switch 2 verfügbar. Bedenkt allerdings, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit angesichts tausender Teilnehmender ziemlich gering ausfällt.
Lesetipp: Borderlands 4 im Test – Der beste Loot-Shooter aller Zeiten?
Bleibt die Frage: Was steckt eigentlich in dieser Super Deluxe Edition zu Borderlands 4 drin, was der Standard Editon oder auch der regulären Deluxe Edition abgeht? Nebst einiger Skins und eher kosmetischer Inhalte fährt diese ultimative Luxusausführung vor allem zwei neue DLC-Packs auf – inklusive neuer Nebenmissionen mitsamt eigener Geschichte. Bedenkt jedoch, dass diese beiden DLCs noch nicht veröffentlicht wurden. Nebenbei bemerkt, werden die beiden Erweiterungen zum Release-Zeitpunkt auch losgelöst von der Super Deluxe Edition beziehbar sein.
Wen diese Gewinnaussicht nicht juckt, sich den neuesten Loot-Shooter etwa auf Steam längst für knapp 130 Euro bei der Super Deluxe Editon oder zirka 70 Euro für die Normalo-Version hat kosten lassen, sollte sich unseren neun Tipps & Tricks zu Borderlands 4 zu Gemüte führen – oder staubt was ganz anderes (aber genauso kostenloses) für Borderlands 4 ab …
