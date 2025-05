Borderlands 4: Auf diesen Fan-Favoriten müsst ihr im Spiel wohl verzichten

Wenn im September wieder plündernde und marodierende Sirenen und Soldaten im Cel-Shading-Look unterwegs sind, dann bedeutet das: Borderlands 4 ist da. Der überdrehte Loot-Shooter geht in seinen vierten Hauptteil und dürfte Fans bereits jetzt den Abzugfinger zucken lassen.

Die Chancen stehen gut, dass es zum freudigen Widersehen mit vielen bekannten Charakteren kommt, schließlich ist das Franchise nicht nur für seinen unverwechselbaren Look und den derben Humor bekannt, sondern hat seit seinem Debüt im Jahr 2009 ein breites Feld an charismatischen, kauzigen, oder abgehobenen Figuren aufgestellt.

Borderlands 4 ohne Tiny Tina?

Einige sollten also auch in Borderlands 4 zurückkehren; wer aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dazu gehört, ist Tiny Tina. Deren Stimme Ashly Burch wurde nämlich kürzlich in einem Interview auf Ginx TV (via Gamesradar) auf ihre Rolle angesprochen. Leider hatte sie für ihre (also Tinas) Fans schlechte Neuigkeiten. Sie habe nichts davon gehört, ob sie für ihre Rolle in Borderlands 4 zurückkehren wird. Mit dem Release nur etwa vier Monate in der Zukunft stehen die Chancen auch nicht gut, dass da noch etwas kommt.

Die positiv-verrückte und in mehrerlei Hinsicht explosive Tiny Tina tauchte erstmals in Borderlands 2 auf und kehrte nicht nur im Nachfolger zurück, sondern bekam mit Tiny’s Tinas Assault on Dragon’s Keep einen eigenen DLC, 2022 mit Tiny Tina’s Wonderlands sogar ein vollständiges Spin-off. Der Twist mit klassischen Tabletop-Elementen, Verweisen auf Rollenspiel-Klassiker wie Dungeons & Dragons sowie der verspielte Tilt-Shift-Look machten das Spiel zum Fan-Liebling.

Das könnte auch der Grund sein, warum Tiny Tina (die übrigens auch in der kolossal gefloppten Filmadaption von 2024 als eine der Hauptfiguren zu sehen war) anscheinend in Borderlands 4 nicht zurückkehrt. Gerüchte halten sich hartnäckig, dass Entwickler Gearbox an einem zweiten Teil zu Tiny Tina’s Wonderlands werkelt, um dem Charakter jedoch zumindest mehr Spotlight als Hauptfigur eines Spiels geben will.

Es könnte natürlich auch sein, dass Ashly Burch schlicht nicht sagen darf, dass sie als Tiny Tina in Borderlands 4 wieder am Start ist. Auch Sprecher*innen und Schauspieler*innen unterliegen in solchen Fällen ja für gewöhnlich gewissen Richtlinien. Alle bekannten Infos zu Borderlands 4 haben wir für euch an anderer Stelle aufgelistet.

