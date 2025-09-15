Borderlands 4: Spieler machen beeindruckende Entdeckung – zerstört sämtliche Feinde in wenigen Sekunden

In Borderlands 4 dreht sich (fast) alles um neue, immer stärkere Beute: Die Jagd nach besseren Attributen und höheren Zahlen ist einer der großen Motivationspiralen des Loot-Shooters. Nur wenige Tage nach Release hat sich eine Waffe als besonders mächtig herausgestellt.

Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um eine Knarre, die in eine der vier Slots passt. Es ist weder Pistole noch Scharfschützengewehr noch SMG. Sondern ein fast schon simpel wirkendes Messer ist zum jetzigen Zeitpunkt der heilige Gral, um die eigenen Schadenswerte in extreme Höhen zu treiben. Das einzige Problem? Die Chance, es zu bekommen, ist verhältnismäßig gering.

Borderlands 4: Spieler baff – diese Waffe zerstört alles

Im Detail handelt es sich um ein Wurfmesser aus dem Hause Jakobs, welches derzeit das absolute Nonplusultra in Borderlands 4 darstellt. Genauer: Das „Bullseye Vivisecting Throwing Knife“ ist ein epischer Fund, der in den Granatenslot wandert. Dieser umfasst im jüngsten Loot-Shooter nicht mehr nur noch explosive Elemente, sondern kann auch mit schweren Waffen sowie eben Wurfmessern versehen werden.

Aber warum in Claptraps Namen ist ein Messer so viel besser als vermutlich derzeit jede andere Waffe im Spiel? Der Grund sind die Perks, also die besonderen Fähigkeiten, die es so unfassbar stark machen:

Damage Amp Payload: Getroffene Ziele erleiden für fünf Sekunden 15 Prozent mehr Schaden.

Getroffene Ziele erleiden für fünf Sekunden 15 Prozent mehr Schaden. Penetrator Augment: Jeder Schaden am getroffenen Ziel ist für fünf Sekunden kritisch.

Jeder Schaden am getroffenen Ziel ist für fünf Sekunden kritisch. Exacting: Das Messer hat selbst eine 24-prozentige Chance, einen kritischen Treffer auszulösen

Das Messer hat selbst eine 24-prozentige Chance, einen kritischen Treffer auszulösen Jakobs-Bonus: Granaten, und somit auch Wurfmesser, verursachen kritischen Treffer, wenn sie Schwachstellen treffen

Lesetipp: Hier geht’s zum Test von Borderlands 4

Ihr seht: Es geht vor allem um den kritischen Schaden. Dieser ist extrem ausgeprägt, aber das allerwichtigste ist der Penetrator-Perk, da er sich auf sämtlichen Schaden bezieht. Sämtliche Klassen in Borderlands 4 profitieren davon, wobei vor allem ein beliebter Vex-Build ganz besonders die Stärke daraus zieht.

Wo findet ihr das besondere Messer?

So extrem stark und begehrt der Drop auch ist, es ist nicht ganz einfach ihn zu bekommen. Denn es ist weder an einen bestimmten Boss noch an eine bestimmte Mission gebunden, sondern kann im Grunde jederzeit von einem Feind fallen gelassen werden oder steckt in einer zufälligen Kiste.

Angesichts der schier unfassbaren Masse an Waffen und sonstiger Beute im neuen Borderlands braucht es also eine gehörige Portion Glück, bis ihr das Jakobs-Wurfmesser euer Eigen nennen dürft. Mit den aktuellen Shift Codes und den dazugehörigen goldenen Schlüsseln könnt ihr es ebenso versuchen.

Falls ihr aber noch ganz am Anfang seid, dann werft doch vorher einen Blick auf unsere Einsteiger-Tipps zu Borderlands 4. Alternativ stellen wir euch hier die vier verschiedenen Kammerjäger vor.

Quelle: Reddit / @Rustyg2387, YouTube / @Moxsy