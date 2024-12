Borderlands 4: Brandneuer Trailer soll bald erstes Gameplay zeigen

Borderlands 4 ist spätestens seit seiner Ankündigung vor einigen wenigen Monaten in aller Munde. Vor allem aber Gearbox-CEO Randy Pitchford kann fast nicht aufhören, über den vierten Teil des Looter-Shooters zu reden – und bekommt dazu in Kürze eine weitere, ausführliche Gelegenheit.

Denn schon in wenigen Tagen will man uns einen weiteren, taufrischen Trailer servieren. Pitchford selbst kann kaum noch die Füße stillhalten und verrät vorab, dass wir in diesem auch erstes Gameplay-Material zu sehen bekommen sollen.

Borderlands 4: Schon in wenigen Tagen sehen wir erstes Gameplay

Ganz offiziell gemacht werden soll das Ganze auf den diesjährigen Game Awards 2024, die wie immer einen hervorragenden Rahmen für Neuankündigungen, Enthüllungen und die eine oder andere Überraschung bieten. Dies bestätigte der Gearbox-CEO jüngst mit einem Twitter-Post, in dem sich Pitchford besonders aufgeregt zeigte. Er könne gar nicht erwarten, uns den neuen visuellen Appetithappen zu Borderlands 4 zu präsentieren und „Ja, es gibt GAMEPLAY in dem Trailer!“, hält er noch einmal unmissverständlich fest.

https://twitter.com/DuvalMagic/status/1866166033465106733

Des Weiteren soll der Clip eine exklusive Filmsequenz bereithalten, die den Bogen zwischen Borderlands 4 und seinem vorherigen dritten Teil spannen soll. Zeitlich spielt sie also irgendwo inmitten des Endes von Teil 3 und dem Beginn des vierten Ablegers der beliebten Looter-Shooter-Reihe.

Die Wartezeit soll der neue Trailer jedenfalls wert sein, wie Randy Pitchford seinen Fans und Followern versichert. Zudem sei er beeindruckt davon, wie fortschrittlich die Entwicklung von Borderlands 4 voranginge, nachdem er bereits in den letzten Tagen immer wieder kleinere Hinweise über einen potentiellen Präsentationstermin andeutete, die zu weiteren Spekulationen führten.

Schon im August bei der Opening Night Live der diesjährigen gamescom kündigten Gearbox und 2K ihr neues Spiel, das auf einigen Wunschlisten weit oben stehen dürfte, an. Seitdem hielt man sich allerdings mit konkreten Informationen bedeckt. Lediglich, dass die Handlung an die Geschehnisse des dritten Teils anknüpfen soll und man eine neue Bedrohung zu fürchten haben, die alle bisher bekannten übersteigen soll, verriet man uns bislang.

Hier seht ihr den Stream zu den Game Awards 2024

Die Game Awards 2024, im Rahmen derer ihr den brandneuen Borderlands 4-Trailer sehen sollt, finden in der Nacht zum 13. Dezember um 1:30 Uhr unserer Zeit ihren Höhepunkt. Auch in diesem Jahr dürfen wir uns neben der eigentlichen Preisverleihung wieder auf zahllose Premieren und Neuankündigungen, wie beispielsweise zum neuen Mafia-Spiel, einstellen – die wir natürlich für euch noch in der Nacht festhalten.

Der Release von Borderlands 4 ist derweil für das kommende Jahr 2025 angesetzt. Zwar ist die Informationslage bislang wie erwähnt dürftig, trotzdem verraten wir euch an anderer Stelle alles, was wir bisher zum vierten Borderlands-Teil wissen.

