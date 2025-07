Borderlands 4: „Dann werd ich es nicht kaufen“ – Fans ärgern sich über Pläne für diese Plattform

Historisch bedingt sind es Nintendo-Fans eigentlich gewohnt, bei großen neuen Spielereleases erst spät bedient zu werden oder sogar vollkommen leer auszugehen. Seit der Veröffentlichung der Switch 2 jedoch stehen ganz andere Möglichkeiten für Portierungen offen, die vorher technisch einfach nicht machbar gewesen wären. Diese Chance will auch Borderlands 4 nutzen.

Zugegeben erscheint der Looter-Shooter nicht ganz zeitgleich auf allen Plattformen und das Nintendo-Gerät muss auch hier länger ausharren als die Konkurrenz, allerdings nur wenige Wochen. Trotzdem gibt es in der Community Grund für Unmut, denn einige Einzelheiten zu der entsprechenden Version des Spiels stoßen auf klare Ablehnung.

Borderlands 4: Schafft auf Nintendo Switch 2 nur 30fps

Am 3. Oktober soll Borderlands 4 für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Lange hinkt die Konsole dem offiziellen Launch am 12. September also nicht hinterher. Im Mai hatte Randy Pitchford, CEO von Entwicklungsstudio Gearbox Software, noch große Worte im Hinblick auf die zu erwartende Qualität verloren (via GameRant). Er sprach von der perfekten Plattform für das Spiel und der optimalen Erfahrung.

Hier die Bekanntgabe des Releasedatums:

In Bezug auf die Performance waren eigentlich 60fps angedacht, aber dieser Plan konnte nicht eingehalten werden, wie jetzt bekannt ist. Tatsächlich sollen es um die 30fps sein, „mit ein paar Einbrüchen in anspruchsvolleren Momenten, heftigen Kämpfen oder beim Hosten eines Multiplayer-Spiel im Handheld-Modus“. Grund für diese Entscheidung sei, dass keine Abstriche gewünscht waren, beispielsweise bei der Kompatibilität mit Crossplay.

Variante der Game-Key-Card gewählt

Darüber hinaus müssen Fans außerdem auf eine klassische physische Version verzichten, denn Borderlands 4 soll für die Switch 2 nur auf einer sogenannten Game-Key-Card in Umlauf kommen. Diese Cartridges enthalten nicht die vollständigen Daten des Spiels, sondern lösen lediglich einen Download auf der Konsole aus, für den eine Internetverbindung benötigt wird. Heißt, sobald die tragenden Server in Rente gehen, sind diese Karten nur noch wertloses Plastik, weshalb diese Lösung bei Spieler*innen als recht unbeliebt gilt. Aufgrund der schieren Größe des Titels sei dies wohl jedoch notwendig.

Die Community zeigt sich an einigen Stellen, wie zum Beispiel auf Reddit, wenig verständnisvoll. Ein Beitrag, der die Bildwiederholrate und die Existenz als Game-Key-Card thematisiert, sammelt entsprechend viele Kommentare mit frustrierten Äußerungen wie etwa „Oh cool, dann werd ich es nicht kaufen“ oder „Wenn man keine 30fps auf einem brandneuen System hinbekommt, sollte das Spiel entweder nicht auf diesem System landen oder es wurde nicht stark genug optimiert„.

Einige Nutzer*innen aber springen für Gearbox in die Bresche und deuten darauf hin, dass ein leistungsforderndes Spiel wie Borderlands 4 mit den zwar im Gegensatz zum Vorgängermodell ausgebauten, aber immer noch begrenzten Möglichkeiten der Switch 2 offensichtlich seine Probleme hat. Fans in diesem Lager freuen sich eher darüber, dass Pitchford hier ehrlich ist und nicht das Blaue vom Himmel verspricht.

Wollt ihr den Shooter auf eurem Nintendo-Handheld genießen, werdet ihr ihn so annehmen müssen, wie er dort ankommt. PC-Spieler*innen aber können zumindest technisch nachrüsten, was bei einigen von ihnen wohl auf dringend nötig sein wird, wie die Systemanforderungen von Borderlands 4 verraten.

