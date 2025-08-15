Borderlands 4: Darauf müssen Spieler auf der Nintendo Switch 2 verzichten

Entwicklerstudio Gearbox rührt ordentlich die Werbetrommel für Borderlands 4 – von actionreichen Charaktervorstellungen im Trailer bis hin zu Interviews, die interessante Details verraten. Rund vier Wochen vor Release ist alles für den Start der Shooter-Sause bereit.

Auch auf der Nintendo Switch 2 können Fans – wenn auch mit leichter Verspätung – in die heiße Schlacht auf dem postapokalyptisch anmutenden Planeten Pandora eingreifen. Allerdings mussten diese schon eine ärgerliche Einschränkung hinnehmen, die für andere Plattformen nicht gilt. Eine eitere kommt jetzt dazu.

Borderland 4: Keine geteilte Freude auf der Switch 2

Borderlands 4 wird wahrscheinlich – wie schon die Vorgänger und andere Genre-Vertreter – in manchen Situationen schon mal unübersichtlich werden. Knallharte Feuergefechte, umherfliegende Projektile und jetzt auch noch Jetpacks und Fanghaken. Da ist es wichtig, dass das Spiel flüssig läuft – besonders im Koop-Modus. Auf der Nintendo Switch 2 müssen Fans allerdings mit 30 FPS Vorlieb nehmen, im Gegensatz zu den anderen Konsolen- sowie der PC-Version. Das führte in den vergangenen Wochen schon zu getrübter Stimmung.

Nun wurde bekannt, dass Borderlands 4 auf der Switch 2 auch nicht mit geteiltem Bildschirm gespielt werden kann. Spieler*innen auf Nintendos neuer Hybrid-Konsole könnten „die gleiche aufregende Erfahrung, wie auf anderen Plattformen – abzüglich der Split Screen-Option“ bekommen, wie es im offiziellen FAQ auf der Borderlands-Homepage heißt. Immerhin: Vollständiges Crossplay mit den Versionen auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC wird unterstützt.

Wer also mit Freund*innen im Couch-Koop in den Vault Hunt starten will, sollte sich um eine andere Version als für die Switch 2 bemühen. Was für viele Fans ebenfalls gegen diese Option spricht, ist die Auslieferung auf einer Game Key-Card – eine Masche von Nintendo, die vielen Spieler*innen zunehmend negativ aufstößt.

Der heiß erwartete Loot-Shooter erscheint am 12. September für PS5, Xbox und PC; die Nintendo Switch 2-Version wird am 3. Oktober nachgereicht. Warum sich Fans jetzt schon Gedanken machen, welchen Charakter in Borderlands 4 sie wählen wollen, könnt ihr hier lesen.

