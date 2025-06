Borderlands 4: Diese Änderung spart euch viele Klicks – „Liebe es“

Nach und nach nähert sich der Release von Borderlands 4 mit großen Schritten. Passend dazu enthüllt Gearbox immer weitere Details um den kommenden Loot-Shooter und besonders eine Änderung sorgt dieser Tage für Aufmerksamkeit – obwohl sie eigentlich echt klein ist.

Im Rahmen einer neuen Videoserie gewähren die Entwickler*innen einen Einblick in den Entstehungsprozess des neuen Borderlands-Teils. Und obwohl es dort in erster Linie darum geht, wie es um die neuen Vault-Hunter bestellt ist, hat sich eine winzige, kaum zu bemerkende Neuerung in den Vordergrund geschoben – und dürfte euch bald sehr viele Klicks im Menü sparen.

Borderlands 4: Keine Klick-Orgie mehr beim Talente auswählen

In den bisherigen Gameplay-Videos hat Gearbox bereits angedeutet, dass Borderlands 4 noch mehr Rollenspiel-Faktoren erhält. Genauer gesagt sollen die Talentbäume umfangreicher werden, damit wir schlussendlich mehr Optionen erhalten. Wer allerdings die Vorgänger kennt, weiß, dass das Neuverteilen der Skillpunkte manchmal ganz schön nervt.

Schließlich bestehen einige Talente aus mehreren Stufen, wodurch viel geklickt werden muss. Nichts, was unbedingt viel Zeit gekostet hätte, aber dennoch eingespart werden könnte. Genau das ist in Borderlands 4 der Fall, wie dem oder der Twitter-Nutzer*in JoltzDude139 aufgefallen ist.

Lesetipp: Noch vor dem Release von Borderlands 4 könnt ihr euch ein Geschenk sichern

Mit Adleraugen hat er oder sie in dem neusten Hinter den Kulissen-Video von Gearbox ausfindig gemacht, dass es in Borderlands 4 einen „Maximale Punkte ausgeben“-Button gibt. Das bedeutet, dass wir ein bestimmtes Talent, von dem wir ohnehin die bestmögliche Stufe benötigen, sofort uns einverleiben können, anstatt bis zu fünfmal oder mehr klicken zu müssen. Eine wie gesagt kleine, aber willkommene Änderung.

Wann erscheint Borderlands 4?

Entsprechend fällt das Feedback der Fans auf die von JoltzDude139 entdeckte Neuerung in Borderlands 4 auch durchweg positiv aus. „Das macht das Re-Speccen viel einfacher! Ich liebe es“, schreibt beispielsweise Syn. Jemand anders kommentiert mit den passenden Worten: „Dies ist eine gute Option für diejenigen, die sich das gewünscht haben.“

Natürlich könnt ihr aber auch weiterhin nur einzelne Punkte investieren, falls ihr etwa nicht die Maximalstufe benötigt – oder einfach nur gerne klickt. Bis ihr aber diese Neuerung ausprobieren könnt, vergehen noch ein paar Wochen. Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2, wie Gearbox vor kurzem verraten hat.

Quelle: Twitter / @JoltzDude139, @lvl99ron, @itsSynyster, YouTube / Borderlands