Borderlands 4: Diese Inhalte bekommt ihr geschenkt – riesige Pläne enthüllt

Vielleicht hört ihr das Gewehrfeuer und Claptraps Gebrabbel bereits aus der Ferne, denn der Release von Borderlands 4 am 12. September rückt in greifbare Nähe.

Einen Vorabzugang gibt es nicht, wohl aber schon Pläne, wie es nach dem Launch weitergeht, denn natürlich wird der vierte Ableger der Looten-und-Shooten-Reihe nicht einfach veröffentlicht und dann zurückgelassen. Entwicklerstudio Gearbox enthüllte also kurzerhand eine umfangreiche Roadmap und darunter finden sich auch einige kostenlose Inhalte.

Borderlands 4: Diese Inhalte gibt es komplett kostenlos…

Zu finden ist die komplette Übersicht, wie man Borderlands 4 nach dem 12. September mit Inhalten versorgt, auf dem Twitter-Account der Reihe, noch mehr Details gibt es hingegen auf der offiziellen Website.

Unterteilt in drei Bereiche, verraten die Entwickler*innen schon jetzt, auf welche Inhalte ihr euch noch dieses Jahr freuen könnt und welche erst im ersten Quartal 2026 (und sogar darüber hinaus) erscheinen. Juckt euch vor allem, was davon kostenlos ist, hilft euch die folgende Liste:

Kostenlose Inhalte bis Ende 2025

Saisonales Mini-Event Horrors of Kairos (Oktober):

Neue legendäre Waffen

Neue kosmetische Inhalte

Neue Wetter-Variante

Invincible Boss (viertes Quartal):

Neuer Endgame-Boss

Neue legendäre Waffen

Neue Level für den Ultimate Vault Hunter-Modus

Kostenlose Inhalte für Anfang 2026

Neue Loot-Stufe, die noch seltener ist als „Legendär“ („Pearlescent Rarity“)

…und für diese müsst ihr blechen

Es kommen also jede Menge Gratis-Inhalte auf euch zu, damit ihr nicht direkt nach Abschluss der Kampagne die Waffen fallen lässt. Falls euch das noch nicht reicht und ihr kein Problem damit habt, ein wenig mehr Kohle auf die Theke zu knallen, profitiert ihr natürlich zusätzlich von den kostenpflichtigen Updates, die Gearbox bereits jetzt angekündigt hat. Welche das sind? Verraten wir im Folgenden:

Kostenpflichtige Inhalte bis Ende 2025

Bounty Pack 1:

Neue Missionen und Bosse

Neue legendäre Ausrüstung

Vault-Karte mit 24x Cosmetics und 4x neu würfelbarer Ausrüstung

1x Vault Hunter Style

1x Drohnen-Skin

1x Fahrzeug

Kostenpflichtige Inhalte für Anfang 2026

Bounty Pack 2:

Neue Missionen und Bosse

Neue legendäre Ausrüstung

Vault-Karte mit 24x Cosmetics und 4x neu würfelbarer Ausrüstung

1x Spieler-Skin

1x Drohnen-Skin

1x Fahrzeug

Story Pack 1:

Neuer Vault Hunter

Neue Hauptstory-Missionen

Neue Region auf der Map

Neue Nebenmissionen

Neue legendäre Ausrüstung

Neue kosmetische Inhalte

Danach sollen dann noch die Bounty Packs 3 und 4 erscheinen, das Story Pack 2 sowie weitere Invincible Bosses. Die kostenpflichtigen Inhalte sind Teil der Deluxe- und Super Deluxe-Edition, ihr könnt sie aber auch einzeln erwerben, wenn euch nur ein Aspekt besonders anspricht. Wie ihr derweil den Waffen-Skin Hazard Pay für Borderlands 4 gratis abstaubt, verraten wir euch an anderer Stelle.

