Borderlands 4: Diese Items waren mal ein Witz – und haben es jetzt ins Spiel geschafft

Es gibt so manche Fähigkeiten und Items, die Spieler*innen auch genreübergreifend nicht mehr missen möchten. So setzt auch Borderlands 4 erstmals in der Reihe auf einen Enter- beziehungsweise Fanghaken sowie ein Jetpack. Damit könnt ihr noch mehr Dynamik und Action im Spielgeschehen erwarten.

Dabei wurden derartige Gegenstände im Vorgänger tatsächlich in gewisser Weise angeteased; zumindest wurden sie erwähnt, nicht ohne den Borderlands-typischen ironischen Humor. Ein Reddit-Post hat ein altes Borderlands 3-Let’s-Play ausgegraben, das eine witzige Szene zeigt.

Borderlands 4: Vom Weltraumschrott zum Key-Item

Ob Doppelsprung oder Gleitschirm: Viele Fähigkeiten und Gegenstände wurden über die Jahrzehnte hinweg in zahlreichen Spielegenres verbaut und verbessert. Auch der Enterhaken erfuhr von einigen Jahren so etwas wie eine Renaissance und war aus diversen Games nicht mehr wegzudenken, ob Plattformer, Action-Adventure oder First Person Shooter. In Borderlands 4 sind dieser sowie das Jetpack – das natürlich in keinem Spiel fehlen darf, das ansatzweise Science-Fiction- oder Weltraum-Thematik beinhaltet – Kernelemente des Gameplays.

In Borderlands 3 verkamen diese Gegenstände zu nicht mehr als Weltraumschrott, wie eine Gameplay-Szene herausstellt. Diese wurde von No-Heat3462 noch einmal im Borderlands-Subreddit gepostet. Wir sehen, wie die Ladeluke eines Weltraumfrachters geöffnet und eine Menge Gerümpel in den luftleeren Raum saugt: „Nun, dahin sind der Fanghaken, das Jetpack und als die Linkshänder-Pistolen“, ist der trockene Kommentar der Mechanikerin Ellie dazu. „Es hatte wohl nicht sein sollen.“

Sehr hier die entsprechende Szene im Video:

„Ich habe das immer als einen Witz gesehen, was das Entwicklerteam eigentlich im Spiel haben wollte, aber nicht geschafft hat“, sagt forlorn_junk_heap in einem Kommentar. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es ein Seitenhieb auf den Trend war, derartige Items zu einem der innovativen Features zu machen. „Titanfall, Star Wars Battlefront, Apex Legends; fast alle Shooter haben das in der Zeit genutzt“, erklärt BiSaxual.

Scheint also, als hätten die Entwickler*innen von Gearbox Software in Borderlands 3 bewusst auf diesen Trend verzichtet, nur um jetzt – sechs Jahre später – late to the Party zu sein und diese Gadgets im Nachfolger zu unverzichtbaren Elementen im Gameplay zu machen. Classic Borderlands also. Ebenso typisch, wie dieser Charakter, der jedoch eine praktische Modifizierung in Borderlands 4 bekommen soll.

Quellen: Youtube / Lord Fenton Gaming, Reddit / No-Heat3462, forlorn_junk_heap, BiSaxual