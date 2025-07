Borderlands 4: Nervigem Charakter könnt ihr nun endlich den Mund verbieten

Eine der schlimmsten Erfahrungen in Videospielen ist es zweifelsohne, wenn man einen nervigen Sidekick hat, einen vermeintlich hilfreichen Charakter, der oder die euch aber schon nach kurzer Zeit so auf den Senkel geht, dass ihr am liebsten weglaufen würdet. Nicht nur Borderlands-Fans können davon ein Lied singen.

Deren durch Raum und Zeit hallendes Flehen wurde erhöht – Borderlands 4 wird tatsächlich die Möglichkeit bieten, einem ebenso kultigen wie mit Hassliebe überhäuften NPC endlich einen virtuellen Maulkorb zu verpassen. Die Entwickler von Gearbox wären aber nicht die genialen Köpfe hinter der Borderlands-Reihe, wenn sie sich nicht auch selbst daraus noch einen Spaß machen würden.

Borderlands 4: So könnt ihr Claptrap zum Schweigen bringen

Ob Navi in Ocarina of Time oder Paimon in Genshin Impact: Manche NPCs sind wirklich nervig, was besonders ins Gewicht fällt, wenn sie als unsere Begleiter*innen abgestellt sind. Sie versuchen uns, auf den richtigen Weg zu führen, wenn wir einfach gerade nur ein bisschen die Gegend erkunden wollen, labern uns endlos mit Tutorials voll, obwohl wir es schon längst gecheckt haben, oder sorgen mit ihrer nervige Stimme dafür, dass wir ihnen am liebsten den Controller entgegenschmeißen wollen. Auch der Roboter Claptrap aus Borderlands gehört zu dieser Sorte.

Wobei dazu gesagt werden muss, dass viele seine alberne Art und seine flachen Sprüche auch feiern. Er ist eines der vielen Beispiele für den kruden Humor der Loot-Shooter-Reihe. Und Claptrap ist ein Borderlands-Urgestein, war schon im ersten Teil dabei und konnte in Borderlands: The Pre-Sequel sogar kurzzeitig gespielt werden. Im Borderlands-Film wurde er von „Mister-Unvermeidlich-in-Videospielverfilmungen“ Jack Black vertont. Das sagt doch schon alles.

Lesetipp: Borderlands 4 soll Vorgänger in vielen Punkten in den Schatten stellen

Selbst für seine Stummschaltung bekommt Claptrap einen Kommentar

Ob geliebt oder gehasst: Claptrap wird euch künftig weniger nerven (wenn ihr das denn wollt). Wie Streamer Chadly in einer Spiel-Session einer Vorab-Version von Borderlands 4 herausstellt, gibt es in den Einstellungen einen Regler, der nur für die Audioausgabe von Claptrap zuständig ist. Ihr könnt den Roboter-Gefährten – der es sicherlich nur gut meint – also leiser stellen oder sogar komplett verstummen lassen.

Sam Winkler, Narrative Director von Borderlands 4, hat darauf reagiert und schreibt: „Ich hab extra für dieses Feature ein paar Zeilen geschrieben, inklusiver der womöglich dümmsten und nischigsten Referenz auf einen nervigen Akzent in einem Simulations-Klassiker.“

Worauf er da genau anspricht, erfahren wir wohl erst, wenn wir ab dem 12. September selbst Hand anlegen dürfen, allerdings noch ohne den beliebten Fotomodus in Borderlands 4.

Quellen: Twitter / @Chadly_99, ThatSamWinkler