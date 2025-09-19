Borderlands 4: Erster großer Patch ist da – will schlimmstes Problem beheben

Borderlands 4 konnte zumindest vonseiten der Presse durchaus gute Wertungen einfahren, doch viele Spieler*innen sind mit der neuesten Ausgabe des Loot-Shooters weniger zufrieden.

Der offensichtliche Grund: Die für das Spiel genutzte Unreal Engine 5 macht am PC mal wieder Faxen und sorgt dafür, dass es zu Rucklern, Stotterern und anderen unerwünschten Problemen kommt. Nun ist nach nicht einmal einer Woche schon der erste Patch da und sagt eben jenen Fehlerteufeln den Kampf an.

Borderlands 4: Erster Patch soll PC-Performance verbessern

Verfügbar ist das Update ab sofort, die genauen Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Website. Ist euch das ein Klick zu viel, verraten wir euch im Folgenden aber natürlich, was sich bei Borderlands 4 auf dem PC jetzt ändert – oder zumindest ändern soll, wenn Entwicklerstudio Gearbox halten, was sie versprechen. Der größte Punkt natürlich gleich zuerst: Die Performance am Rechner soll nun deutlich stabiler sein.

„Das Update verbessert die Stabilität am PC“, heißt es in den Patchnotes, wobei man später noch ein wenig mehr ins Detail geht. So habe man sich um „Abstürze“ gekümmert, die im Zusammenhang von Animationen, Audio, Kollisionen oder der GPU auftreten können. Auch bei Gameplay und Fortschritt haben die Entwickler*innen an ein paar Schrauben gedreht, um euch ein geschmeidigeres Erlebnis zu bieten.

Lesetipp: Borderlands stürmt PS5-Charts

Denn bislang konnte es passieren, dass nach Abholen der Gegenstände aus dem Gilded Glory Pack das Belohnungscenter nicht mehr funktioniert hat – das soll jetzt behoben worden sein. Gleiches gilt für den Progressionsblocker während der Mission „Rede mit Zadra“, der auftreten konnte, wenn ihr während des Dialogs das Spiel beendet und neu gestartet habt. Zunächst ist der Patch für Boderlands 4 nur auf dem PC verfügbar, soll aber schon bald auch auf Konsolen landen.

Ob Vault-Hunter*innen jetzt Friede, Freude, Eierkuchen feiern und die Steam-Rezensionen sich von ausgeglichen zu positiv wandeln? Abwarten, schließlich ist es mit einem Patch meist noch nicht getan. Gearbox ist aber offenbar bemüht darum, den Loot-Shooter noch weiter aufzupolieren und das Erlebnis am PC weiter zu verbessern. In unserem Test zu Borderlands 4 erfahrt ihr, was der nun deutlich ernstere Serienteil abseits der Technik so zu bieten hat.

Quelle: Offizielle Borderlands-Website