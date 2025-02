Borderlands 4: Der Releasetermin steht endlich fest

Sonys jüngste State of Play-Präsentation hielt einige spannende Neuigkeiten für uns bereit. Rund um die frischen Infos zu neuen PS5-Spielen ließ es Gearbox richtig krachen und enthüllte kurzerhand den Releasetermin von Borderlands 4.

Doch damit nicht genug: Einen actiongewaltigen Gameplay-Trailer schickte das Studio voraus, der die frohe Kunde am Ende seiner rund einminütigen Laufzeit überbringt. Fans zeigen sich bereits voller Vorfreude, immerhin entspricht das Gezeigte so ziemlich dem, was sie vom neuesten Streich des Looter-Shooters erwarten dürften.

Borderlands 4: Release im Herbst – Gewaltiger Gameplay-Trailer schürt Hype

Was genau das ist, lässt sich mühelos konkretisieren: Adrenalingeladene Action-Sequenzen, die durch brachiale Ballerei und ein fast schon übertrieben farbenfrohes Feuerwerk aus Effekten und Explosionen glänzen. Genau das scheint Borderlands 4 zu bieten, immerhin gibt uns der angesprochene Gameplay-Trailer einen Vorgeschmack darauf, was uns im Herbst des aktuellen Kalenderjahres erwarten soll.

Hier geht’s zum Trailer:

Richtig gelesen: Borderlands 4 erscheint ganz genau genommen am 23. September 2025, wie man dem oben zusehenden Trailer kurz vor seinem Ende entnehmen kann. Außerdem bekommen wir einen Blick auf „einige der neuen Bewegungsfähigkeiten, verheerenden Aktionsfertigkeiten und mörderischen Beutegüter, die euch auf dem gefährlichen neuen Planeten Kairos erwarten“, spendiert, wie es weiter heißt.

Läuft alles nach Plan, dürfen sich sowohl Xbox Series- als auch PS5– und PC-Besitzerinnen und -Besitzer noch vor dem Fest und recht sicher vor einem weiteren heißersehnten Titel aus den Reihen von Publisher 2K Games freuen. Die Rede ist natürlich von GTA 6, dessen Releasezeitraum somit ebenfalls weiter eingegrenzt wird.

Da man auch für den wohl spannendsten Launch des letzten Jahrzehnts den Herbst anpeilt, ist davon auszugehen, dass 2K sich nicht selbst in die Parade fährt und zwei derart große Titel im Abstand von weniger als vier Wochen veröffentlicht.

Eigene State of Play für BL4 angekündigt

Aber zurück zum eigentlichen Thema: Alle, die nicht weniger scharf auf den vierten Teil des legendären Looter-Shooters sind, dürfen sich die Wartezeit noch im Frühjahr etwas versüßen. Dann will Sony eine eigene State of Play-Präsentation für Borderlands 4 abhalten, auf der wir noch einmal mit ausführlichen Informationen eingedeckt werden sollen.

Einen konkreteren Termin gibt es bislang nicht, allerdings dürfte es nicht mehr all zu lange dauern, ehe Gearbox, 2K und Sony auch hier Licht ins Dunkel bringen. Alles, was wir bislang zu Borderlands 4 wissen, verraten wir euch an anderer Stelle ebenfalls en Detail.

Quellen: YouTube / Borderlands