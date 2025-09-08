Borderlands 4 hätte ganz anders aussehen können – „sind jedes Risiko eingegangen“

Borderlands 4 steht in wenigen Tagen in den (virtuellen) Ladenregalen und dürfte nicht nur Fans der Reihe, sondern auch Freund*innen zünftiger Loot- und Koop-Shooter wieder das Adrenalin bis unter die Schädeldecke schießen lassen.

Vorab konnten wir uns mit zahlreichen Trailern und Gameplay-Material davon überzeugen, dass der vierte Hauptteil aus Gearbox‘ Erfolgsreihe wieder mit all dem aufwartet, was Fans an ihr lieben: derber Humor, schräge Charaktere, knalliger Cel Shading-Look und Waffenvariationen ohne Ende. Auf ein typisches Borderlands-Element hätten wir dabei fast verzichten müssen.

Borderlands mit realistischer Grafik?

So plaudert nämlich Randy Pitchford, seines Zeichens CEO von Gearbox Entertainment, aus dem Nähkästchen, mit welchen Problemen man damals bei der Entwicklung des ersten Borderlands gekämpft hat. Im Interview mit Game Informer erzählte er beispielsweise, dass gerade der für die Reihe ikonische Artstyle fast nicht zustande gekommen wäre.

„Wir haben natürlich daran geglaubt, aber sind irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass es realistisch sein müsste, weil es sonst keinen Markt gebe“, so Pitchford. „Aber es fühlte sich nicht richtig an für das, was Borderlands sein sollte und für das Gameplay.“

Die direkte Konkurrenz im Feld der postapokalyptischen Spielen waren damals Fallout und Rage, welche auf einen realistischen Look setzten. Als Bethesda erste Bilder zu Fallout 3 zeigte, habe man bei Gearbox gewusst: „Oh Mist, wir gehen optisch in genau dieselbe Richtung“, wie es Adam May, Art Director bei Borderlands 4, beschreibt. Der realistische Stil wurde also aufgegeben und in genau den comichaften CelShade-Look gedreht, den wir jetzt kennen.

Grafikstil über Monate noch einmal umgekrempelt

Den entscheidenden Schubs gab Scott Kester, ein Concept Artist bei Borderlands, dessen eher beiläufige Zeichnungen May während der Arbeit ins Auge fielen – wie „illustrierte Graffiti“. Pitchford entschied, diesen Weg zu gehen. „Wir mussten schauen und es probieren; mit dem realistischen Look wären wir falsch gefahren.“ Zwei Wochen später habe es erste Resultate gegeben, mit denen er mehr als glücklich gewesen sei.

Danach folgte eine harte Zeit über acht oder neun Monate, in denen das Spiel grafisch komplett umgekrempelt wurde – aber es hat sich gelohnt. „Wir sind jedes Risiko eingegangen“, resümiert Pitchford, „haben uns mit Design, Story und der Spielwelt weit aus dem Fenster gelehnt.“ Nun jedoch – 14 Jahre später – kommt der vierte Hauptteil heraus und der Artstyle ist nach wie vor eines der Erkennungsmerkmale der Reihe. Was wir jüngst in Borderlands 4 erlebt haben, könnt ihr hier lesen.

