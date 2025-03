Borderlands 4 kann warten: Jetzt beim Steam-Sale bis zu 90 Prozent auf die Vorgänger sparen

Steam verwöhnt euch kontinuierlich mit Sales und Angeboten zu einer Vielzahl von Themengebieten und Franchises. Im Moment liegen die Games von Gearbox Entertainment auf dem virtuellen Grabbeltisch, von dem aus besonders die Borderlands-Reihe ins Auge sticht.

Bevor ihr mit dem Loot-Shooter im September in die vierte Runde startet, könnt ihr euch bei Steam an der gesamten Bandbreite der Kollektion bedienen und bekommt zum Beispiel 90 Prozent Rabatt auf Borderlands 3 oder Borderlands: The Pre-Sequel. Aber auch andere Spiele von Gearbox Entertainment stehen im Schaufenster.

Borderlands-Reihe im Sale bei Steam

Den bisher letzten Teil aus der Hauptreihe von Borderlands aus dem Jahre 2019 bekommt ihr auf Steam zum absoluten Schnapper-Preis von gerade einmal 5,99 Euro. Auch Borderlands 2 in der Game of the Year-Edition reitet auf der Rabattwelle und schlägt mit 8,99 Euro zu Buche. Wer es also nicht erwarten kann, in Borderlands 4 wieder in die vor skurrilen Charakteren, derbem Humor und knalliger Comic-Grafik strotzende Welt einzutauchen, kann sich nochmal Spaß mit den Vorgängern gönnen.

Neben den Hauptteilen findet ihr auch die beliebten Spin-Offs mit dickem Angebotspreisschild vor. So gibt es beispielsweise Tales of the Borderlans für 14,99 Euro (25 Prozent) und Tiny Tina’s Wonderland für 11,99 Euro (80 Prozent). Auch auf DLCs wie Borderlands 2: Commander Lilith & The Fight for Sanctuary (4,94 Euro) oder ein Season Pass Bundle zu The Pre-Sequel (6,99 Euro) müsst ihr nicht verzichten.

Daneben könnt ihr auch mit anderen Gearbox-Spielen tolle Deals machen, unter anderem dem atmosphärischen Action-Roguelike Risk of Rain 2 für 8,24 Euro (67 Prozent), dem emotionalen Koop-Abenteuer Blanc für 7,49 Euro (50 Prozent) oder dem trashigen Ego-Shooter Duke Nukem Forever für 4,99 Euro (75 Prozent).

Damit solltet ihr erst einmal gewappnet sein, bis Borderlands 4 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Dies soll voraussichtlich am 23. September passieren. Dass es sich in einigen Punkten von den Vorgängern unterscheiden soll, könnt ihr hier nachlesen.

