Borderlands 4: „Skibidi“ & „Hawk Tuah“ – Entwickler äußert sich zum Humor

Zwar soll es in Borderlands 4 gewohnt humorvoll zur Sache gehen, doch die Idee, populäre Internet-Memes im vierten Ableger mit entsprechenden Referenzen zu feiern, schmeckt dem Narrative Director so gar nicht.

Vor allem zwei der jüngsten Vertreter nimmt Sam Winkler, der das entsprechende Amt bei Gearbox übernimmt, dabei streng ins Visier. Auch der im dritten Teil so prominente Toilettenhumor soll etwas zurückgeschraubt werden.

Borderlands 4: „Wenn das Wort ’skibidi‘ unter meiner Aufsicht im Spiel auftaucht, werde ich echte Tränen weinen“

Wie unter anderem Eurogamer berichtet, hat der Narrative Director auf Twitter jüngst über den Ton des kommenden Looter-Shooters diskutiert. Winkler äußerte sich dabei hinsichtlich des angesprochenen Toilettenhumors, den er beim dritten Teil kritisierte und teilte gleichzeitig seine Meinung hinsichtlich der Einbeziehung aktuell viraler Memes.

https://twitter.com/ThatSamWinkler/status/1868768937259024578

„Ich werde nicht sagen, dass es keine Toiletten gibt, aber wenn das Wort skibidi unter meiner Aufsicht in das Spiel kommt, werde ich echte Tränen weinen“, so Winkler ganz konkret. „[Forbes-Autor] Paul Tassi scherzte, dass wir eine Waffe namens Hawk 2A haben werden und ein Entwickler-Kollege fragte mich, ob das echt sei und ich wollte meine Hand in den Küchenabfallzerkleinerer stecken.“

Glücklicherweise scheint Borderlands 4 die Lachmuskeln auf reifere Art spielen lassen zu wollen. So erklärte Winkler weiter, dass er „mit einigen der witzigsten Leute, die ich kenne, als Vertragsautoren“ an dem Spiel arbeiten durfte, aber auf die Frage von jemandem, der auf „dunklen Humor statt Furzwitze“ hoffte, antwortete er: „Es steht mir nicht frei, viel über den Inhalt von BL4 zu sagen, aber ich bleibe bei meiner Kritik an BL3s Übermaß an Toilettenhumor.“

Fans durften sich zuletzt über einen brandneuen Trailer zu Borderlands 4 freuen, der auf den diesjährigen Game Awards zwischen einigen weiteren spannenden Neuankündigungen veröffentlicht wurde. Bis wir dann selbst Hand anlegen dürfen, dauert es allerdings noch eine ganze Weile, ehe der Titel dann im kommenden Kalenderjahr erscheinen soll. Einem todkranken Fan wird der Wunsch, Borderlands 4 schon eher selbst erleben zu dürfen, wohl aber vorher erfüllt.

