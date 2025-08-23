Borderlands 4: „Könnten 200 Dollar verlangen“ – Gearbox-Chef schockt mit Aussagen zum Preis

Nur noch wenige Wochen dauert es, dann erscheint mit Borderlands 4 eines der größten und meist erwarteten Spiele des Jahres. Nicht ganz ohne Kontroversen, denn vor allem Gearbox-Chef Randy Pitchford erweist sich wieder einmal im Vorfeld als ganz schöne Plaudertasche.

Schon in der jüngeren Vergangenheit hat er sich mit Aussagen rund um den Preis für den Loot-Shooter nicht unbedingt beliebt gemacht. In einem aktuellen Interview geht er auf diesen Aspekt noch einmal ein, gießt zusätzlich etwas Öl ins Feuer, um direkt danach wieder zu beschwichtigen.

Borderlands 4: So wertvoll wie 200 US-Dollar, aber auch geschenkt wäre gut

Wir wissen ja bereits, dass Borderlands 4 keine neuen Standards setzt. Der Loot-Shooter erscheint am 12. September für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Kostenpunkt? 70 bis 80 Euro, also der mittlerweile schon übliche Standard für AAA-Produktionen. Das Preis-Niveau eines Mario Kart World, welches für bis zu 90 Euro über die Ladentheke geht, wird nicht erreicht.

Doch laut der Meinung von Gearbox-Boss Randy Pitchford dürfte das neue Borderlands diese Summe locker übertroffen. „Sie [Publisher 2K Games] könnten 200 US-Dollar verlangen“, sagt er in einem Interview mit den englischsprachigen Kolleg*innen von Gamesradar. Schließlich sei dieser „Wert“ vorhanden – vermutlich quanti- wie qualitativ, obwohl sich Pitchford dazu nicht näher äußert.

Lesetipp: Das sind alle Versionen und Preise von Borderlands 4

Doch bevor ihr die Mistgabeln zückt, sei erwähnt, dass der Gründer von Gearbox Entertainment Borderlands 4 am liebsten verschenken würde. „Dann könnte es jeder spielen“, aber er ist sich natürlich bewusst, dass so „das Geschäft nicht funktioniert“. Dennoch: „Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dabei arrogant zu klingen. […] Borderlands 4 ist fantastisch. Es ist ein absolut unglaubliches Spiel, dessen Wert unbestreitbar ist.“

Und nur darum geht es

Natürlich sind das alles rein subjektive Aussagen. Ob Borderlands 4 am Ende des Tages tatsächlich so viel Qualität bietet, bleibt abzuwarten – und selbst bei absoluter Perfektion dürften nicht viele Spieler*innen bereit dazu sein, einen dreistelligen Betrag auf den Tresen zu hauen.

Für Pitchford steht im Interview nur eines fest, dass all diese Diskussionen zum Preis egal sind. „Letztendlich, wenn ich etwas will und finde, dass das, was verlangt wird, fair ist, hole ich es mir. Wenn ich etwas nicht will, hole ich es nicht. Oder wenn ich finde, dass das, was von mir verlangt wird, nicht fair ist, mache ich es auch nicht“, so der Hobby-Magier abschließend. Unterm Strich würde es nur darum gehen.

Ob der Gearbox-Verantwortliche damit den richtigen Ton trifft … müsst ihr selbst entscheiden. Rein spielerisch macht Borderlands 4 aber auf jeden Fall vieles richtig, wie wir kürzlich auf der gamescom feststellen konnten.

Quelle: Gamesradar