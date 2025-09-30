Borderlands 4: Kurz nach Release bekommt ihr schon das nächste Appetithäppchen

Gefühlt ist Borderlands 4 gerade erst erschienen und während die Fachpresse sich größtenteils positiv über das Spiel äußert, gibt es von Fanseite – gelinde gesagt – gemischte Reaktionen. Und das liegt nicht nur allein an der überschaubaren Performance der PC-Version.

Nichtsdestotrotz sind weitere Inhalte für den Loot-Shooter geplant und Entwicklerstudio Gearbox Software gab auf der Tokyo Games Show schon mal einen kurzen Einblick, was euch dort erwartet: Der neue Kammer-Jäger (Vault Hunter) wird auf jeden Fall ganz einzigartige Erfahrungen bieten.

Borderlands 4: C4SH mischt die Karten neu

Der erste von zwei Story-DLCs ist für einen bis dato noch nicht näher benannten Termin im ersten Quartal 2026 geplant und wird Mad Ellie und die Jammer-Kammer (in Original: Mad Ellie and the Vault of the Damned) heißen. Neben dem übrigen Loot wie neuer Ausrüstung und zusätzlichen kosmetischen Inhalten sowie natürlich auch weiteren Missionen steht des Weiteren ein neuer Kammer-Jäger in den Startlöchern. Und wer sich mit diesem auf ins Abenteuer machen will, spielt im wahrsten Sinne des Wortes mit seinem Glück.

Seht hier den ersten Teaser-Trailer zum DLC von Borderlands 4:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

C4SH wird der erste Roboter sein, den ihr in der Borderlands 4 als Kammer-Jäger auswählen könnt, und soll sich in die Reihe der ikonischen mechanischen Charaktere wie FL4K, Loader Bot und natürlich Claptrap einfügen. Als ehemaliger Casino-Dealer nimmt er seine einstige Profession mit in sein neues Leben als Outlaw. Seine drei einzigartigen Action-Skills sind nämlich glücksbasiert und somit unvorhersehbar. Die eigenen Stats und die von Verbündeten erhöhen? Tank-mäßigen Schaden einstecken? Die Angriffsstärke der Gegner klauen? Alles kann, nichts muss.

Lesetipp: Unser Test zu Borderlands 4

Der Roboter, der mit seinen leuchtenden Spielkarten und seinem breitkrempigen Hut aussieht wie eine Mischung aus Cad Bane aus Star Wars und Gambit aus X-Men, bringt mit diesem spannenden Konzept also neue Würze ins Spiel und könnte alle, die bis zum Release des DLCs die Welt von Kairos schon mit den vorhandenen Kammer-Jägern umgekrempelt haben, noch einmal neu motivieren.

Bis dahin könnt ihr euch, wenn ihr noch unentschlossen seid, welcher der bisherigen spielbaren Charaktere euer Herzblatt für einen Durchlauf des actionreichen Shooter-Spektakels sein soll, unseren Ratgeber zu Gemüte führen, welcher der vier Kammer-Jäger in Borderlands 4 die besten Voraussetzungen für euch mitbringt.

Quellen: YouTube / Gearbox, borderlands.2k.com