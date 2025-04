Borderlands 4: Heute Abend einschalten – brandheiße Infos für Fans angekündigt

Borderlands 4, das haben Take-Two und Gearbox in einem Update verraten, erscheint früher als gedacht. Zusätzlich zur freudigen Nachricht gibt es am heutigen Abend außerdem einen Livestream, den Fans auf keinen Fall verpassen sollten.

Schon vor einigen Wochen wurde eine spezielle PlayStation State of Play angekündigt, die sich exklusiv mit dem Loot-Shooter beschäftigt. Jetzt wissen wir, wann es genau losgeht und eines sei direkt verraten: Ihr müsst unter Umständen etwas länger aufbleiben als gewohnt – aufgrund des Feiertags aber durchaus verschmerzbar.

Borderlands 4: Alle Infos zum Livestream

Wie Sony im PS Blog verrät, findet der große Livestream zu Borderlands 4 am heutigen Mittwoch, dem 30. April 2025 statt. Der Startschuss erfolgt um 23:00 Uhr, sprich in den späten Abendstunden bei uns. Zuschauen könnt ihr sowohl über YouTube als auch Twitch, je nachdem welche Plattform ihr bevorzugt.

Was gibt es zu sehen? Laut den Angaben erwarten euch rund 15 Minuten neues Gameplay aus Borderlands 4. So soll es Einblicke in Missionen, Waffen, Action-Skills, Charaktere und einiges mehr geben. Mit Sicherheit wird auch die eine oder andere Überraschung dabei sein, denn bislang ließ sich Gearbox kaum in die Karten blicken.

Allzu sehr vom gewohnten Weg der Loot-Shooter-Reihe will das Team allerdings ohnehin nicht abweichen. Im Cel-Shading-Look geht es demnach weiterhin darum, viele Gegner mit abgefahrenen Schießeisen zu plätten und jede Menge Loot einzusacken. Lediglich den zuletzt im dritten Teil arg überdrehten Humor wollen die Entwickler*innen ein wenig zurückschrauben.

Erstmals mit Open World

Die größte Neuerung von Borderlands 4 steckt allerdings in der Spielwelt: Erstmals in der Reihe gibt es eine Open World, bei der wir zwischen den einzelnen Zonen nahtlos hin- und herreisen können. Wie genau das am Ende aussieht und welche zusätzlichen Inhalte uns dort erwarten, erfahren wir vermutlich im Livestream.

Der Loot-Shooter ist übrigens nicht das letzte heiße Eisen von Take-Two in diesem Jahr. Immerhin soll auch GTA 6 noch 2025 erscheinen – und eventuell hat die Verschiebung von Borderlands 4 damit etwas zu tun.

