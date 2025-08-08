Borderlands 4: Neu vorgestellter Charakter begeistert Fans – „Wie soll ich mich da entscheiden?“

Nach und nach entfaltet Entwicklerstudio Gearbox die Welt von Borderlands 4, bevor der mit Spannung erwartete Loot-Shooter im September auf unsere Festplatten flattert. Regelmäßig gab es auf dem YouTube-Kanal Behind the Scenes-Videos zu sehen, daneben wurden natürlich auch die ersten spielbaren Charaktere vorgestellt.

Nach der Sirene Vex und dem Exo-Soldaten Rafa bekam jetzt der nächste Kammer-Jäger, der euch in Borderlands 4 zur Verfügung stehen wird, einen actionreichen Einführungs-Trailer spendiert, bei dem es ordentlich kracht – und der es den Fans bei der Auswahl der potenziellen Lieblingsheld*innen schwierig macht.

Borderlands 4: Schmiederitter Amon wetzt die elementaren Waffen

Der muskelbepackte Amon sieht nicht nur aus wie ein Wikinger, er schwingt bei seiner Einführung im neuen Trailer zu Borderlands 4 auch zwei gewaltige Äxte. Tatsächlich handelt es sich hierbei um modifizierbare Waffendrohnen mit elementarem Schaden. Binnen Augenblicken könnt ihr Gegner gefrieren oder verbrennen lassen, einen Schild formen, der Schaden quasi aufsaugt, oder eine gewaltige Peitsche auspacken, die eine vernichtende Welle aus Eis den Gegnern entgegenschleudert.

Sehr hier den Gameplay-Trailer zu Amon in Borderlands 4:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei ein paar Attacken schwebt ein Hauch Kratos mit, aber natürlich wird auch bei Amon geballert, dass die Schwarte kracht. Vereiste Gegner können mit einem gezielten Hieb in abertausende, klirrende Stücke geschlagen werden und selbst das furchterregendste Monster hat einem platzierten Schlag mit einer glühenden Faust nur wenig entgegenzusetzen.

Lesetipp: So groß soll die Spielwelt von Borderlands 4 werden

Die Community ist begeistert vom vielseitig modifizierbaren Schmiederitter, aber auch generell von den kreativen Skills der neuen Held*innen. „Es ist das erste Mal in einem Borderlands, dass ich hin- und hergerissen bin, welchen Charakter ich spielen soll“, zeigt sich ein Fan zerrissen. „Sie sehen alle fantastisch aus.“ Auch andere potenzielle Spieler*innen haben dieses Luxusproblem. „Wie soll ich mich da für einen Vault Hunter entscheiden?“

Amon, der von manchen in den Kommentaren auch als „zahme Version von Krieg aus Borderlands 2“ oder „wenn das Tiny Tina’s Wonderland-Gameplay ein Charakter wäre“ bezeichnet wird, ist der dritte von vier Vault Hunters, die für Borderlands 4 vorgestellt wurden. Ein Trailer für Harlowe, die Vierte im Bunde, könnte wohl noch diesen Monat erscheinen.

Quelle: YouTube / Borderlands