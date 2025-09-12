Borderlands 4: „Nicht wert, gekauft zu werden“ – trotz Rekordkurs bekommt der Shooter heftige Kritik

Mit Borderlands 4 erscheint heute ein im Vorfeld viel diskutierter Titel: Was wurde nicht alles darüber erzählt? Setzt es neue Grenzen in puncto Kosten? Was macht es im Gegensatz zum dritten Teil neu? Wird der Humor wieder so absurd? Passt die offene Welt zum Loot-Shooter?

Auf dem PC konnten Spieler*innen schon gestern in den abgedrehten Shooter-Spaß starten – und taten dies auch in großer Zahl. Doch den ersten rekordverdächtigen Statistiken stehen nicht wenige vernichtende Kommentare gegenüber.

Borderlands 4: Ein altbekanntes Problem taucht auf

Zunächst einmal sollte man in Zeiten von gezieltem Review-Bombing und potenziellen Schnellschüssen vielleicht vorsichtig sein, was die Zuverlässigkeit von User-Wertungen von Spielen betrifft, die gerade einmal seit ein paar Stunden draußen sind. Diesen Disclaimer vorangestellt kann man jedoch seinen Blick durch die Kommentare auf der Steam-Seite von Borderlands 4 schweifen lassen und einen Kritikpunkt besonders herausfiltern.

Dieser betrifft die Unreal Engine, in der das Spiel erstellt wurde, und die auf dem PC nicht zum ersten Mal Probleme macht. „Schreckliche Optimierung – wieder einmal ein Unreal Engine 5-Opfer“, heißt es da beispielsweise. „In diesem Zustand nicht wert, gekauft zu werden.“ Drastische Maßnahmen seien laut einem anderen User nötig, um die Entwicklerstudios aufzuwecken. „Egal, wie gut das Spiel ist: AAA-Studios verdienen schlechte Reviews, bis sie lernen, funktionierende Spiele zu releasen.“

Und wirklich: Auch bei uns im Test könnt ihr nachlesen, dass wir in der PC-Version von Borderlands 4 ähnliche Probleme hatten.

Borderlands 4 würde nach Angaben viele User stark ruckeln, selbst auf modernen Grafikkarten keine 60 FPS erreichen und teilweise schon kurz nach Start abstürzen. Rund 18 Stunden nach Veröffentlichung auf dem PC sind von den knapp 5.500 Bewertungen ein Drittel negativ (Stand: 12. September, 12:30 Uhr).

Was die Zahlen angeht, kann man den Start von Borderlands 4 durchaus als Erfolg verbuchen: Nach dem ersten Tag waren bis zu 207.000 Spieler*innen auf Steam gleichzeitig am Ballern und Looten, womit die Höchstzahlen der Vorgänger pulverisiert wurden.

Wobei solche Werte natürlich nur angeben, wie groß das Interesse am Spiel ist; nicht, wie gut es ankommt. Dass die maue Performance von Titeln in Unreal Engine 5 einen wahren Shitstorm nach sich ziehen kann, musste zuletzt auch ein anderes großes Spiel erfahren.

