Borderlands 4: Alle Infos zu Release, Story, Charaktere & Gameplay im Überblick

Eine große Überraschung ist es garantiert nicht, aber ja, Borderlands 4 kommt. Die überaus erfolgreiche Loot-Shooter-Reihe von Gearbox und 2K Games geht in eine weitere Runde. Dieses Mal auf einem neuen Planeten mit frischen Gegnern und natürlich wieder unendlich vielen Waffen.

Nachdem sich aber beide Unternehmen lange nicht ausführlich in die Karten haben blicken lassen, wissen wir mittlerweile sehr viel mehr über das neue Borderlands. Darum fassen wir für euch alles zusammen, was bislang zu Release, zu den Charakteren, zur Story und den Gameplay-Neuerungen von Borderlands 4 bekannt ist.

Release: Wann erscheint Borderlands 4?

Machen wir es direkt kurz und schmerzlos: Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025, wie Gearbox auf Twitter verrät. Damit findet die Veröffentlichung sogar noch etwas früher statt, als zuvor geplant. Ursprünglich war der 23. September ausgerufen, aber die Entwicklung kommt offenbar deutlich geschmeidiger zu einem Ende.

Einer alten Tradition bleibt Gearbox damit übrigens treu: Bislang sind die großen Spiele des Franchise immer im September oder Oktober erschienen. Lediglich Tiny Tina’s Wonderlands bildete als Spin-off bisher eine Ausnahme und erblickte im März das Licht der Welt. Ansonsten fühlt sich die Reihe offenbar im frühen Herbst sehr wohl.

Im Trailer seht ihr bereits erste Eindrücke von Borderlands 4 und den frisch enthüllten Releasetermin:

Mit dem September-Release dürfte Borderlands 4 zudem einem anderen Schwergewicht von 2K aus dem Weg gehen: Schließlich soll im Herbst GTA 6 auch erscheinen. Der Rockstar-Titel dürfte wohl nun eine Veröffentlichung im Oktober oder November anpeilen – bestätigt ist das bislang aber nicht.

Plattformen: Worauf erscheint Borderlands 4?

Nach aktueller Planung könnt ihr Borderlands 4 bei Release auf dem PC, der PS5 und den Xbox Series X|S-Konsolen spielen. Auf der PS5 Pro gibt es noch ein paar grafische Besonderheiten, wobei diesbezüglich noch keine exakten Details bekannt sind. Klar ist aber, dass die Borderlands-Reihe auf der PS4 und Xbox One ausgedient hat. Ein Umstieg auf die aktuelle Generation demnach zwingend notwendig ist.

Darüber hinaus findet Borderlands 4 ebenso seinen Weg auf die im Juni erscheinende Nintendo Switch 2. Ob der Release zeitgleich mit den anderen Versionen erfolgt, wissen wir bislang allerdings noch nicht. Auch zu den technischen Unterschieden hat Gearbox noch nichts verraten – wir dürfen gespannt sein.

Charaktere: Gibt es neue Vault Hunter?

Serienfans überrascht das gewiss nicht, aber in Borderlands 4 bleibt sich Gearbox treu: Euch erwartet abermals ein umfangreicher Loot-Shooter, bei dem ihr in die Rolle von vier neuen Vault-Huntern schlüpft, wie Gearbox längst bestätigt hat. Nach und nach werden auch immer mehr Details bekannt.

Die vier neuen Held*innen von Borderlands 4: Welche Klassen sie allesamt abdecken, wissen wir aber noch nicht. Credit: 2K Games / Gearbox Software

So wissen wir längst, wie die vier strahlenden Charaktere aussehen und darüber hinaus ihre Namen und mitunter Fähigkeiten. Wir fassen das einmal kurz für euch zusammen:

Vex, die Sirene: Sie verfügt über mächtige Elementarfähigkeiten, wie zum Beispiel eine Phaseexplosion und kann sich einen treuen Begleiter an die Seite holen.

Sie verfügt über mächtige Elementarfähigkeiten, wie zum Beispiel eine Phaseexplosion und kann sich einen treuen Begleiter an die Seite holen. Rafa, der Exo-Soldat: Er kann sich eigene Waffen drucken, verfügt über Schulterkanonen und kann im Nahkampf mit mächtigen Exo-Skelett-Klingen für Furore sorgen.

Harlow, die Gravitar: Eine Wissenschaftlerin, über deren Fähigkeiten wir noch nicht so viel wissen.

Eine Wissenschaftlerin, über deren Fähigkeiten wir noch nicht so viel wissen. Amon, der Ritter: Er steht an vorderster Front und hat unter anderem zwei mächtige Äxte im Gepäck. Viel mehr ist derzeit nicht bekannt.

Sobald wir noch mehr zu den Huntern und ihre Stärken wie Schwächen kennen, werden wir die Liste natürlich aktualisieren. Vorbeischauen lohnt sich demnach.

Story: Worum geht es überhaupt?

Die Geschichte von Borderlands 4 knüpft an das Ende des dritten Teils an. Dort hat sich Lilith geopfert, um zu verhindern, dass der Mond Elpis auf Pandora kracht. Mit ihren Fähigkeiten hat sie offenbar den Gesteinsklumpen kurzerhand in die Umlaufbahn des neuen Schauplatzes Kairos teleportiert. Dort hat der sogenannte Zeitwächter ein diktatorisches Regime erschaffen und mit einem riesigen Schild den Planeten abgeschirmt – durch Liliths Aktion ist das aber nun Vergangenheit.

Sechs Jahre sind seit Borderlands 3 vergangen und die Suche nach Lilith geht weiter. Deshalb treffen wir auf Kairos auch ein paar alte Bekannte, wie etwa die Sirene Amara oder Moxxi, aber auch den nervig-trotteligen Claptrap. Das Ziel ist natürlich klar: Einerseits die ehemals unter dem Namen Firehawk bekannte Crimson Raider-Anführerin retten, andererseits den Zeitwächter und seinem Regime das Handwerk legen.

Laut Gearbox-Chef Randy Pitchford soll der Zeitwächter noch mächtiger und durchtriebener als Handsome Jack sein. Noch haben wir davon nicht viel gesehen, aber dass er über ein paar knallharte Fähigkeiten verfügt, ist so gut wie sicher. Fraglich bleibt allerdings, ob die Autor*innen es schaffen, ihn gut in die Story einzubauen, wie einst den Hyperion-Chef.

Gameplay: Was gibt es Neues?

Bei den Spielmechaniken erfindet Borderlands 4 nicht das Rad neu, will aber an allen Ecken und Kanten Feintuning betreiben. Wie zum Beispiel bei der Fortbewegung: Neuerdings können wir uns per Gleiter durch die Lüfte temporär schwingen, mit einem Greifhaken schnell Abhänge erklimmen und jederzeit per Knopfdruck ein Fahrzeug rufen. Darüber hinaus haben wir stets eine Drohne an unserer Seite, die Terminals hackt oder uns den Weg weist.

Letzteres ist gar nicht so unwichtig, denn es gibt nun eine offene Welt. Statt einzelner Hubs, die durch Ladebildschirme voneinander abgegrenzt sind, können wir nahtlos Kairos erkunden. Damit das Ganze nicht zu langweilig wird, finden wir unterwegs dynamische Events, die mitunter sogar zu versteckten Vaults führen können.

Des Weiteren hat Gearbox an den Waffen gearbeitet. In Borderlands 4 gibt es acht Hersteller, die jeweils über besondere Eigenschaften verfügen. Neu ist, dass wir auch Waffen finden beziehungsweise durch Mods verändern können, dass mehrere Hersteller in einer Wumme vereint sind. Eine Mischung aus Jakobs und Torgue? Gar kein Problem mehr.

Zu guter Letzt hat Gearbox versprochen, auf das Feedback der Community zu hören. Legendäre Waffen droppen in Borderlands 4 seltener und jede exotische Waffe soll ein echtes Highlight sein. Das war im dritten Teil noch anders, wodurch sich der Loot irgendwann sehr beliebig angefühlt hat.

Wann gibt es mehr Infos?

Allzu lange müssen wir nicht mehr warten, ehe wir neue Informationen bekommen: Voraussichtlich im Juni gibt es laut Gearbox erstmals Hands-on-Events für Borderlands 4. Wann genau? Das bleibt abzuwarten. Etwa zu dem Zeitpunkt soll es auch erste Informationen zum geplanten Endgame geben.

Mafia: The Old Country, welches ebenso bei 2K Games entsteht, soll übrigens dieses Jahr auch noch erscheinen. Sowohl Borderlands 4 als auch das Spiel rund um das organisierte Verbrechen wurden im Rahmen der gamescom Opening Night Live erstmals enthüllt.

