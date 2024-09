Borderlands 4: Release, Charaktere und alles was wir bislang wissen

Es war gewiss kein großes Geheimnis, aber dennoch für viele Fans schön zu wissen: Borderlands 4 ist in Entwicklung. Gearbox und 2K Games setzen die erfolgreiche Loot-Shooter-Reihe mit einem weiteren Serienteil fort.

Obwohl sich beide Unternehmen noch nicht allzu sehr in die Karten blicken lassen haben, ist trotzdem schon die eine oder andere Info ans Tageslicht gekommen. Wir fassen für euch zusammen, was wir bislang zum Release, zu den Charakteren und allen weiteren Details von Borderlands 4 wissen.

Release: Wann erscheint Borderlands 4?

Offiziell soll Borderlands 4 voraussichtlich 2025 erscheinen. Einen genauen Termin haben Gearbox und 2K bislang allerdings nicht verraten. Es gibt jedoch ein paar Anhaltspunkte für wohlüberlege Spekulationen.

Zum einen wissen wir, dass Borderlands 4 im nächsten Geschäftsjahr von 2K eingeplant ist, sprich es wird definitiv erst nach dem 31. März 2025 veröffentlicht. Darüber hinaus sind die großen Borderlands-Spiele bislang immer im September oder Oktober erschienen. Lediglich Tiny Tina’s Wonderlands bildete als Spin-off bislang eine Ausnahme.

Wir gehen deshalb davon aus, dass das vierte Borderlands eher im Herbstgeschäft das Licht der Welt erblicken wird. Allerdings ist für diesen Zeitraum auch GTA 6 eingeplant – gut möglich, dass Take-Two deshalb andere Zeiträume anvisiert, um beiden Spielen genügend Freiraum zu geben.

Plattformen: Worauf erscheint Borderlands 4?

Nach aktueller Planung könnt ihr Borderlands 4 bei Release auf dem PC, der PS5 und den Xbox Series X|S-Konsolen spielen. Vermutlich wird es auf der PS5 Pro auch noch ein paar grafische Besonderheiten geben, aber dazu gibt es derzeit keine Infos.

Ob Borderlands 4 ebenfalls seinen Weg auf die nicht bisher nicht angekündigte Nintendo Switch 2 findet, bleibt abzuwarten. Gänzlich unvorstellbar ist das Szenario allerdings nicht.

Charaktere: Gibt es neue Vault Hunter?

Wahrscheinlich wird es niemanden überraschen, aber in Borderlands 4 bleibt sich Gearbox treu: Euch erwartet abermals ein umfangreicher Loot-Shooter. Allerdings schlüpft ihr in die Rolle von vier neuen Vault Huntern, wie das Entwickler*innen-Team bereits bestätigte.

Die Helden in Borderlands 3 waren durchaus abwechslungsreich. Ob der Nachfolger daran anknüpft? Credit: 2K Games / Gearbox Software

Infos, wie diese aussehen oder was sie können, gibt es derzeit noch nicht. Das Team will jedoch „neue, spannende Erlebnisse bieten“, um sich nicht ständig zu wiederholen.

Story: Worum geht es überhaupt?

Ein riesiges Fragezeichen besteht noch hinsichtlich der Geschichte von Borderlands 4. Allerdings lässt der erst Teaser ein paar Vermutungen zu und eine Sache ist direkt klar: Die Handlung knüpft an das Ende des Vorgängers an.

Dort „opfert“ sich Lilith, um zu verhindern, dass der Mond Elpis auf Pandora kracht. Es bleibt allerdings offen, was danach passiert – bis jetzt. Denn in dem Video sehen wir, wie Elpis an einem neuen Ort auftaucht, eine Art Schutzschild aufreißt und erste Trümmerstücke des Himmelskörper auf einem Planeten abstürzen. Dabei soll es sich um einen komplett neuen Schauplatz handeln, sprich es ist nicht Pandora.

Am Ende sehen wir noch eine roboterhafte Hand, die eine Psycho-Maske aufhebt. Um wen es sich dabei handelt? Wissen wir nicht. Laut Gearbox-Chef Randy Pitchford soll es aber nicht Handsome Jack sein, sondern jemand „weitaus gefährlicheres“.

Wann gibt es mehr Infos?

Borderlands 4 wurde gerade erst angekündigt, dennoch müssen wir vermutlich nicht allzu lange auf weitere Details warten. Spätestens zu den The Game Awards 2024, die am 12. Dezember stattfinden, rechnen wir mit einem neuen Trailer und frischen Informationen.

Gleiches gilt ebenso für Mafia: The Old Country, welches auch von 2K Games beworben wird. Sowohl Borderlands 4 als auch das Spiel rund um das organisierte Verbrechen wurden im Rahmen der gamescom Opening Night Live erstmals enthüllt.

