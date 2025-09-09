Borderlands 4: Ab dann könnt ihr den Loot-Shooter spielen – manche sogar schon etwas früher

Nicht mehr lange, dann wartet Kairos auf euch: Der Release von Borderlands 4 steht vor der Tür. Falls ihr sehnlichst auf die Veröffentlichung des Loot-Shooters wartet, könnt ihr euch in dieser Woche nicht nur den Tag im Kalender markieren, sondern mittlerweile auch eine feste Uhrzeit notieren.

Denn Gearbox und 2K Games haben jüngst verraten, ab wann ihr tatsächlich loslegen könnt. Je nach Plattform gibt es dabei durchaus Unterschiede zu beachten. Obwohl offiziell erst am 12. September der Startschuss fällt, können manche Spieler*innen bereits früher die Reise mit dem gewaltigen Loot-Shooter antreten.

Borderlands 4: Ab dann könnt ihr den Shooter starten

Wichtig ist dabei, dass der dieswöchige Freitags-Release erst einmal nur für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S gilt. Für die Nintendo Switch 2 erscheint Borderlands 4 ein paar Wochen später, genauer gesagt am 3. Oktober. Wer gerne mit der Handheld-Konsole zockt, muss sich also ein wenig länger gedulden.

Deutlich besser fahren da Spieler*innen am PC, denn die dürfen sogar noch ein paar Stunden früher als alle anderen loslegen. Der Grund? Die lieben Zeitzonen und die Entscheidung von Gearbox und 2K, eine feste Uhrzeit für alle Regionen auf Steam und im Epic Games Store festzulegen. Demnach könnt ihr, je nachdem wo ihr residiert, bereits im Laufe des 11. September loslegen.

Auf den Konsolen fällt der Startschuss hingegen immer um Mitternacht in der jeweiligen Zeitzone. Aus deutscher Sicht sieht der Release also wie folgt aus:

PC (Steam & Epic Games Store): 11. September um 18:00 Uhr

11. September um 18:00 Uhr PlayStation 5: 12. September um 00:00 Uhr

12. September um 00:00 Uhr Xbox Series X|S: 12. September um 00:00 Uhr

12. September um 00:00 Uhr Nintendo Switch 2: 3. Oktober um 00:00 Uhr

Wie geht es nach dem Release weiter?

Natürlich ist der Loot-Shooter mit der Veröffentlichung von Borderlands 4 längst nicht abgehakt. Dann geht es nämlich erst richtig los, wie die Entwickler*innen in einem speziellen Video zum Endgame verraten. Demnach sind die Credits, wie erwartet, nur ein Stopp, um danach so richtig tief in die Gameplay-Mechaniken einzusteigen.

So soll es wöchentlich eine spezielle Wildcard-Mission geben, die mit besonderen Boni und Gegnern auf euch warten. Am Ende gibt es immer einen garantierten legendären Drop. Darüber hinaus kehren der Ultimate Vault Hunter-Modus und die Raid-Bosse zurück, während der Guardian Rank einem weiteren, spezialisierten Talentbaum weicht. Außerdem führt Gearbox im Grunde Setboni ein, die sogenannten Firmwares. Die gibt es nur auf Schilde, Klassenmods und Upgrades und ihr werdet sie ausschließlich im Endgame finden.

Hier erfahrt ihr mehr zum Endgame von Borderlands 4:

Ihr seht, zumindest auf dem Blatt Papier gibt es jede Menge zu erledigen. Ob das auch tatsächlich langfristig Spaß macht, wird sich frühestens am Ende dieser Woche zeigen. Während ihr auf den Release wartet, könnt ihr euch aber schon mal ein Geschenk für Borderlands 4 sichern.

