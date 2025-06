Am 12. September soll Borderlands 4 sich in physischen und virtuellen Ladenregalen platzieren. Bis dahin sind es nur noch wenige Monate. Mittlerweile wird die angerührte Suppe immer heißer, neue und immer konkretere Infos schwappen aus dem kochenden Wasser.

Besonders dampfend ist der kürzlich verkündete Preis, von dem Gearbox-CEO Randy Pitchford nicht aufhören kann, zu schwärmen. Zwischen den Ausdrücken seiner Freude hierüber haben sich nun auch Aussagen über die geplanten Inhalte nach Release gemischt, welche sehr vielversprechend klingen.

Der Weg ab der Ankündigung von Borderlands 4 war und bleibt mitnichten ereignislos. Angefangen mit Bekundungen von Skepsis seitens der Fans, ob der kommende Teil der Reihe wirklich gut werden kann, was Pitchford, der sich nicht davor scheut, auf Social Media mal laut zu werden, so gar nicht geschmeckt hat. Dann kam es zur Debatte über den Preis, nachdem selbiger CEO behauptet hatte, echte Fans wären bereit, auch ganze 80 US-Dollar für das neue Spiel hinzublättern.

Zurzeit wenden sich die Neuigkeiten um den bevorstehenden Koop-Shooter eher zum Guten. Immerhin wissen wir jetzt, dass es in Wirklichkeit 69,99 Euro sind, die verlangt werden, denn Vorbestellungen sind offiziell gestartet. Im Zuge dieser frohen Kunde hat sich Pitchford auf Twitter erneut zu Wort gemeldet und verkündet dort stolz: „Wir werden an unseren DLC-Plänen arbeiten, sobald das Spiel gelandet ist und wir unseren Fokus umstellen können. Schon jetzt haben wir viele tolle Pläne im Kopf für eine Bandbreite an kostenlosen und bezahlten Inhalten nach Launch“.

DLCs Teil der Vorbestellungs-Angebote

Erste Hinweise auf DLCs finden sich in den Beschreibungen der Vorbesteller-Pakete. Die 99,99 Euro teure Version und auch die nächst Kostspieligere enthalten beide das Kopfgeld-Pack-Bundle, in dem vier separate DLCs stecken, deren Veröffentlichungsdatum zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden soll. Zudem gibt es in der Super Deluxe Edition das Kammer-Jäger-Pack mit weiteren zwei Zusatzbündeln, für die das Releasedatum und genauere Details ebenfalls noch ausstehen. Schon jetzt hat man jedoch verraten, dass sich alle DLCs in Zukunft auch unabhängig vom Basisspiel kaufen lassen.

Hinzukommen die erwähnten kostenlosen Updates, über die bisher verständlicherweise noch gar nichts bekannt ist, außer, dass sie vorbereitet werden. „Wir wenden alle Mühen für unser Endgame auf und verschreiben uns den Inhalten nach Launch von Borderlands 4“, versichert Pitchford den Fans. Die dürfen sich über diese sonnigen Aussichten freuen, genau wie darüber, dass Borderlands 4 eine Änderung enthält, die euch viele Klicks erspart.

Quellen: Twitter / @DuvalMagic, Steam / Borderlands 4