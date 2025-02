Borderlands 4: So anders wird der RPG-Shooter – 3 neue Details verraten

Borderlands 4 soll groß, abgefahren und voller Action werden: Das zumindest verspricht bislang das Team von Gearbox, aber auch nach einem ersten Gameplay-Trailer lässt sich noch nicht richtig viel darunter vorstellen. Nun bringt ein Interview ein wenig Licht ins Dunkel.

Für den mittlerweile vierten großen Teil der Loot-Shooter-Reihe plant Gearbox ein paar entscheidende Änderungen, wie Senior Producer Anthony Nicholson verrät. Unter anderem experimentiert Gearbox mit einer offenen Spielwelt, nimmt sich den humorvollen Ton zur Brust und will trotz allem das liefern, was ohnehin jeder will: Milliarden von Waffen. Wir fassen für euch die einzelnen Details zusammen.

Borderlands 4: Offenere Welt, aber nicht so wie ihr es kennt

Anlässlich einer großen Vorschau stand Nicholson den englischsprachigen Kolleg*innen von Gamesradar Rede und Antwort bezüglich der einen oder anderen Änderung für Borderlands 4. Thema Nummer 1: Gibt es eine offene Spielwelt oder nicht? In der jüngeren Vergangenheit deutete Gearbox-Chef Randy Pitchford diesbezüglich etwas an, ließ sich aber nicht in die Karten blicken.

Auch Nicholson hält sich mit einer ganz genauen Beschreibung zurück, bestätigt aber, dass der kommende Shooter tatsächlich offener wird. „Borderlands 4 verfügt über einige Open-World-ähnliche Funktionen, wie z. B. nahtloses Reisen zwischen den Zonen, eine dynamischere Welt mit Ereignissen und entdeckbaren Nebenmissionen und Aktivitäten sowie eine neue Fortbewegungsmechanik, die das Erkunden fördert und belohnt“, heißt es vom Produzenten.

Dank der überarbeiteten Spielwelt könnt ihr fortan per Knopfdruck ein Fahrzeug spawnen, egal wo ihr euch gerade befindet. Außerdem könnt ihr sofort zu euren Koop-Partnern teleportieren, wenn euch danach ist. Trotzdem soll aber die Open World nicht gänzlich so werden, wie ihr sie eventuell von der Konkurrenz kennt. Was Nicholson damit meint? Gute Frage, aber vermutlich werden wir keine Ubisoft-Türme auf der Map finden.

Milliarden Waffen, aber weniger schlechter Humor

Bei einem Punkt bleibt sich die Reihe aber definitiv: Es wird erneut unzählige Schießeisen geben. Genauer gesagt verspricht Gearbox wieder einmal „Milliarden von Waffen“, aber dabei bleibt es nicht. Dieses Mal wird es laut Nicholson viel mehr Accessoires geben, wobei er noch nicht in die Details gehen möchte.

Das gilt ebenso für die Talentbäume, die gemäß dem Produzenten die „tiefsten und vielfältigsten Skill-Trees aller bisherigen Borderlands-Titel“ sind. Ihr sollt sehr viele Freiheiten erhalten, was eure Build-Möglichkeiten angeht. Ins Detail will Gearbox aber erst in naher Zukunft gehen.

Und während in Sachen Open World, Waffen und Talentbäume Borderlands 4 nach vorne schaut, dreht das Team beim Humor zurück. Zwar seien die Angestellten stolz auf das, was sie bislang geschaffen haben, aber „die Kunst, Spiele zu entwickeln, entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter, und die Erwartungen des Publikums an Geschichten und die Art, wie wir sie erzählen, ändern sich ebenfalls.“

Aus diesem Grund soll Borderlands 4 weniger werden wie der dritte Teil, sondern sich stattdessen eher wie eine Mischung aus den ersten beiden Ausgaben anfühlen. Die Verrücktheit und das Chaos, für den die Reihe bekannt ist, sollen aber weiterhin eine wichtige Rolle spielen – nur eben weniger zum Fremdschämen sein. Sehr zur Freude des Narrative Directors.

Ob Gearbox das tatsächlich schafft, in die Wirklichkeit umzusetzen, bleibt abzuwarten. Was wir bislang alles zu Borderlands 4 wissen, inklusive des Releasetermins, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Quelle: Gamesradar