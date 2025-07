Borderlands 4: So groß soll die Spielwelt werden – „wollen die Spieler nicht beschränken“

Je näher der heiß erwartete Loot-Shooter Borderlands 4 kommt, desto mehr Infos flattern zu dem neuesten Ableger der Kultreihe von Entwicklungsstudio Gearbox herein. Neben den ersten Preview-Events und vielen Ingame-Trailern (die sich zunächst kurioserweise alle um den Character Vex drehten) haben die kreativen Köpfe hinter dem Spiel mehr Einblicke gegeben.

Fans können sich nicht nur auf ein Feuerwerk an verrücken Charakteren, übertriebenem Geballer und neuen Gadgets freuen, sondern auch auf eine massive Spielwelt, die ihnen Freiheiten in noch nie gesehenem Maße gibt.

Borderlands 4: Erstmals keine lineare Story

Das Credo, nach dem Gearbox‘ CEO Randy Pitchford und sein Team an Borderlands 4 gearbeitet haben, lautete „less borders, more lands“ („weniger Grenzen, mehr Land“) – und nach dieser Vorgabe habe man die Spielwelt kreiert. „Worauf es uns ankam, war ein nahtloser Übergang“, so Pitchford in Interview mit Rolling Stone. „Die Welt soll weitläufig, offen und frei sein.“

Wichtig war demnach, dass es möglich sei, in der halboffenen Welt zwischen den Regionen ohne Ladezeiten zu wechseln. So werde den Spielenden auch mehr Freiheit ermöglicht, in welche Richtungen sich die Story entwickeln soll.

Erstmals gebe es nämlich laut Andrew Reiner, Global Creative Executive Officer bei Gearbox, keine rein lineare Story. „Wir haben eine fantastische Kampagne“, beteuert er. „Aber ab einem bestimmten Punkt könnt ihr an drei verschiedene Orte gehen und die Geschichte von dort aus aufnehmen. Das führt euch zu neuen Regionen, die einfach riesig sind.“ Tatsächlich sei die Welt von Borderlands 4 die größte, die Gearbox jemals kreiert habe, so Reiner.

Physikalisch akkurat? Nicht bei Borderlands

Aber auch in puncto spielerische Freiheiten geht man neue Wege. „Wir machen hier ein Videospiel – Borderlands ist bereits völlig verrückt, warum sollten wir uns um die Gesetze der Physik scheren?“, fragt Pitchford. Man habe nach den spaßigsten Möglichkeiten gesucht, sich umherzubewegen. „Deshalb könnt ihr Doppelsprünge vollführen und durch die Luft gleiten, ohne bestimmten Grund.“

„Wir wollen die Spieler*innen nicht beschränken, sondern das Gegenteil tun“, bekräftigt Pitchford den Anspruch von Gearbox. Ob das gelingt, könnt ihr ab dem 12. September erfahren, wenn das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erscheint. Was Fans an der Nintendo-Version von Borderlands 4 beunruhigt, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Rolling Stone