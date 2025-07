Borderlands 4 feiert jetzt entscheidenden Moment – „Das sind tolle Neuigkeiten!“

Der Juni ist schon fast ein August, und was kommt danach? Genau, der Release von Borderlands 4. So nah, dass sich das Blei in der Luft von den chaotischen Schusswaffengefechten schon beinah schmecken lässt. Aktuell ist das Aroma sogar noch etwas verstärkt, denn auf dem Weg in Richtung Veröffentlichung hat man nun einen bedeutenden Punkt erreicht.

Die Aussichten auf einen reibungslose Übergabe an die Spieler*innen sind dementsprechend gut. Viele von ihnen freuen sich zu hören, dass der von ihnen heiß erwartete Titel Kurs hält und das Risiko bezüglich großer Katastrophen gering scheint.

Borderlands 4: Vorläufige Komplettierung von Build vollendet

Wie der CEO von Entwicklungsstudio Gearbox CEO Randy Pitchford auf Twitter verkündet hat, befindet sich Borderlands 4 momentan im sogenannten Gold-Status. Was erstmal klingt wie eine über das Ziel hinausschießende Veredelung, ist eigentlich nur die in der Branche gängige Bezeichnung dafür, dass ein Spiel quasi fertiggestellt ist. Quasi, weil der Optimierungsprozess bekanntlich fortlaufend ist und sich auch noch über den Markteinstieg hinaus ziehen wird.

Pitchford hängt der Info, dass der neue Borderlands-Teil nun spielerisch und technisch weitgehend komplettiert sei, einen ausführlichen Rückblick auf die frühen Zeiten des Spieleschaffens, aus dem die Begrifflichkeit mit dem Gold stammt. Kurz zusammengefasst: Nach sorgfältiger Prüfung eines Games durch das Studio und die involvierten Parteien wurde vor der Produktion der verkaufsfertigen Discs eine Masterkopie angefertigt, die tatsächlich goldfarben war. Eine solche wird für Borderlands 4 zwar nicht mehr benötigt, aber die Implikationen der Benennung als „Gold geworden“ verbleiben ähnlich.

Lesetipp: Ärger über die Pläne für Borderlands 4 auf dieser Plattform

Auf Reddit feiern die Fans Pitchfords Bekanntgabe mit, drücken ihre gute Laune aus mit Worten wie „Das sind tollte Neuigkeiten! Ich bin so gespannt auf das Spiel!“. Aber wie so oft eröffnet der Austausch auch Raum für Ärger und es melden sich einige eher düster in die Zukunft schauende Personen, die mit reichlich Bedarf für Patches zum Launch am 12. September rechnen. Aber ob der bestehen wird oder nicht, dass bleibt natürlich vorerst abzuwarten.

Womit allerdings schon fest zu rechnen ist, dass sind die Systemanforderungen von Borderlands 4 für den PC, die nicht gerade mickrig ausfallen. Falls ihr am eigenen Computer spielen wollt, solltet ihr also nochmal prüfen, ob dieser entsprechend gerüstet ist.

Quellen: Reddit r/Borderlands4, Twitter / @DuvalMagic