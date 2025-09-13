Borderlands 4: So lang braucht ihr für das große Shooter-Highlight des Jahres

Die Borderlands-Reihe folgt seit Jahren einem klaren Mantra: immer größer, immer länger, immer ausführlicher. Auch Borderlands 4 wird aller Voraussicht nach daran anknüpfen, unter anderem deshalb, weil erstmals eine richtige Open World existiert.

Da stellt sich schnell vor allem eine Frage: Wie viele Stunden wird der Loot-Shooter in Anspruch nehmen? Wie lange dauert es, ihn durchzuspielen? Offiziell gibt es seitens Gearbox und 2K Games noch keine Angaben, wir haben mittlerweile den Loot-Shooter komplett durchgespielt – und inhaltlich gibt es ein dickes Brett.

Borderlands 4: So viel Spielzeit steckt im Loot-Shooter

Eine komplett neue Welt, dieses Mal nahezu vollständig frei begehbar, und abermilliarden von Waffen, optionale Bosse und noch so viel Mehr: Auf dem Papier ist Borderlands 4 ein gigantisches Spiel. Das macht sich auch in der benötigten Zeit bemerkbar.

Beim Vorgänger, so verrät es ein Blick auf HowLongToBeat, haben Spieler*innen im Schnitt zwischen 23 und 24 Stunden für die reine Hauptstory benötigt. Ähnlich viel Zeit müsst ihr auch für das Abenteuer in Kairos investieren – 25 Stunden sind es gut und gerne für die Kampagne. Wobei es unwahrscheinlich ist, dass ihr nur diese in Angriff nehm.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Borderlands 4

Schließlich gibt es in Borderlands 4 auch zahlreiche Nebenquests zu erledigen. Wenn ihr davon einen Großteil erledigt, zusätzlich noch etwas die Open World erkundet, dürft ihr mit etwa 50 bis 60 Stunden Spielzeit rechnen. Besteht jedoch Interesse, tatsächlich jeden Zentimeter umgraben zu wollen und wirklich alles zu entdecken, solltet ihr besser eine bis zu dreistellige Stundenanzahl einplanen.

Was ist mit dem Endgame?

Unsere Schätzungen basierend auf unseren Erfahrungen gehen jetzt erst einmal nur davon aus, dass ihr das Basisspiel abhakt – egal, ob ihr euch nur in der Hauptstory aufhaltet oder tatsächlich jedem Sammelgegenstand auf die Schliche kommt. Doch ein Borderlands-Spiel endet nicht mit den Credits, erst danach geht es so richtig los: Stichwort Endgame.

Hier wird so einiges aufgefahren. Wöchentliche Wildcard-Missionen, Raidbosse, ein zusätzlicher Talentbaum, neue Waffen und noch einiges mehr. Anders ausgedrückt: Wer will, kann hier vermutlich mehrere hundert Stunden in Borderlands 4 investieren. Von den bereits angekündigten DLC-Erweiterungen ganz zu schweigen.

Ihr seht also, ein kleines Spiel ist der jüngste Spross der Loot-Shooter-Reihe auf gar keinen Fall. Falls ihr übrigens pünktlich zum Release einen kostenlosen Skin für Borderlands 4 haben wollt, findet ihr bei uns die Anleitung, wie ihr an diesen rankommt.

Quelle: HowLongToBeat