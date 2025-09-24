Borderlands 4: Überraschende Ankündigung schockt Fans – „Was für ein Fiasko“

Seit ein paar Tagen können Shooter-Fans mit Vorliebe für Unmengen an Beute durch Kairos stöbern und Borderlands 4 unsicher gestalten. Zumindest auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist das der Fall. Und trotz einiger Kritik weiß der jüngste Serienteil durchaus zu unterhalten.

Nur Spieler*innen auf einer Plattform schauen derzeit in die Röhre – der Nintendo Switch 2. Doch auch hier soll es bald losgehen, ist der Release doch für den 2. Oktober 2025 geplant. Zumindest ist das bisher der Fall gewesen, aber nun hat Gearbox nur wenige Tage vorher die Reißleine gezogen.

Borderlands 4: Die Switch 2-Version kommt (viel) später

„Wir treffen diese Entscheidung nicht leichtfertig“, heißt es von Gearbox jüngst auf dem offiziellen Twitter-Account der Borderlands-Reihe. Mit diesen Worten verkündet das Studio nur wenige Tage vor der geplanten Veröffentlichung die Verschiebung der Nintendo Switch 2-Version von Borderlands 4.

Statt wie zuvor angekündigt am 2. Oktober, erscheint der Action-Titel jetzt erst irgendwann in der Zukunft. Einen neuen Termin gibt es nämlich nicht. Aktuell ist demnach unklar, ob ihr noch dieses Jahr auf der Hybrid-Konsole von Nintendo in den Loot-Shooter einsteigen könnt oder sogar erst 2026.

Lesetipp: So bekommt ihr jetzt in Borderlands 4 kostenlose Beute

Gearbox begründet die Verschiebung damit, dass die Umsetzung von Borderlands 4 schlichtweg „zusätzliche Entwicklungs- und Optimierungszeit“ benötigt. Zudem arbeitet das Team an einer Cross-Save-Funktion, die im besten Fall mit der Veröffentlichung der Switch 2-Version erfolgt. „Wir werden euch über den neuen Veröffentlichungstermin informieren, sobald wir unsere Pläne vollständig angepasst haben“, schließt der Beitrag ab.

So bekommt ihr euer Geld zurück

In den Kommentaren, sowohl auf Twitter als auch auf Reddit, erntet Gearbox nicht gerade Applaus für die Entscheidung. „Was für ein Fiasko“ schreibt etwa Nutzer*in GONEBUTNOT4GOTTEN, andere sind ebenfalls enttäuscht, wenn auch wenig überrascht. Denn bislang überzeugt Borderlands 4 mit seiner technischen Performance nicht unbedingt, egal, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid.

Falls ihr auf die Umsetzung für die Nintendo Switch 2 gewartet und sie sogar schon vorbestellt habt, bekommt ihr immerhin schon bald euer Geld zurück. Sämtliche digitalen Käufe werden erstattet – entweder automatisch ab dem 26. September oder ihr startet über den Nintendo eShop den Prozess manuell. Falls ihr woanders vorbestellt habt, müsst ihr Kontakt zu dem jeweiligen Händler aufnehmen.

Wie gut sich der Shooter derweil auf dem PC schlägt und welche spielerischen Stärken und Schwächen er bietet, erfahrt ihr in unserem großen Test zu Borderlands 4.

Quelle: Twitter / @Borderlands, Reddit / @GONEBUTNOT4GOTTEN