Borderlands 4: So viele Waffen gibt es im Loot-Shooter – Neuer Serienteil sprengt sämtliche Grenzen

Wenn es um die Anzahl der Waffen geht, dann ist Borderlands schon immer das Nonplusultra gewesen. Somit ist es wahrlich nicht überraschend, dass auch Borderlands 4 in dieser Disziplin ganz weit vorne mitspielt.

Für den kommenden Serienteil sprengt Gearbox allerdings wahrlich sämtliche Grenzen. Hat das Team zuletzt mit dem dritten Ableger schon die eine Milliarde an Waffenvariationen geknackt, fällt nun die nächste schier beeindruckende Zahl – so viele Schießprügel hat es noch nie zuvor gegeben.

Borderlands 4 und 30.000.000.000 Waffen

Unfassbare 30 Milliarden Waffenvariationen gibt es in Borderlands 4. Das verspricht zumindest Art Director Adam May in einem Interview im Epic Games Store. So viele unterschiedliche Knarren soll es am Ende geben, auch wenn ihr selbst wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon wirklich zu Gesicht bekommt.

Natürlich greift Gearbox dabei abermals auf prozedurale Generierung zurück, um eine solch schier unfassbare Anzahl überhaupt zu ermöglichen. Jedes Mal, wenn ihr einen Loot-Container öffnet, würfelt das System im Hintergrund verschiedene Komponenten, Attribute und so weiter zusammen, um euch etwas Einzigartiges in die Hand zu drücken.

Ausgangslage ist dabei immer der Hersteller der Waffe: In Borderlands 4 gibt es acht Unternehmen, deren Feuerbüchsen jeweils andere Stärken bieten. Neu ist jedoch, dass es erstmals möglich ist, mehrere Hersteller in einer Knarre zu vereinen. Das wiederum sorgt dafür, dass die mögliche Anzahl an Variationen immens steigt. Um genau zu sein, um das 30-fache im Vergleich zu Borderlands 3.

Die Optik entscheidet

Angesichts von 30 Milliarden Waffen stellt sich natürlich die Frage, wie Spieler*innen überhaupt entscheiden, welche Waffe sie bevorzugen. Laut May geht es hierbei vor allem erst einmal um das Aussehen. „Spieler erkennen bestimmte Waffen eines Herstellers und haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie sie funktionieren“, so der Art Director.

Dementsprechend würde es bei Gearbox intern immer ein hin und her zwischen Designer*innen auf der einen Seite und Künstler*innen auf der anderen Seite geben. Wer zum Beispiel schnell schießende Waffen sucht, verlässt sich auf „schlankere, eckigere und aggressiver aussehende Formen“. Wiederum sind Knarren, die „größer, runder und bauchiger ausfallen“ eher der Typ, der Raketen abfeuert.

Wie gut das noch einmal erweiterte System funktioniert, erfahren wir in etwas weniger als einem Monat. Am 12. September 2025 erscheint Borderlands 4 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Wenige Wochen später dann auch für die Switch 2, obwohl diese Version für Verärgerung sucht.

