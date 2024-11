Wann kommt Borderlands 4? Take-Two liefert Hinweis zum Releasetermin

2025 könnte für Publisher Take-Two ein riesiges Jahr werden, rein finanziell betrachtet. Gleich vier große Franchises sind für das kommende Jahr angekündigt: GTA 6, Civilization 7, Mafia: The Old Country und Borderlands 4. Doch der Rubel rollt nur, wenn man einen klaren Plan verfolgt.

Diesen will der Konzern auch bereits im Hinterkopf haben, wie zumindest jüngste Aussagen von CEO Strauss Zelnick andeuten. Insbesondere die Blockbuster-Veröffentlichungen von GTA 6 und Borderlands 4 will Take-Two möglichst auseinanderhalten, um nicht zu viele Käufer*innen zu einer Entscheidung zwingen zu müssen.

Borderlands 4: Release nicht zu nah an GTA 6

Warum exakt Borderlands 4 und GTA 6 genannt werden? Weil es im Rahmen eines Interviews mit Variety genau um diese beiden Schwergewichte und ihre Veröffentlichungspläne geht. Die Antwort von Strauss Zelnick ist dabei recht klar: „Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir, und auch niemand sonst, unnötigerweise größere Releases aneinanderreihen würden.“

Weiter ins Detail geht der 67-Jährige natürlich nicht, vermutlich auch weil selbst intern noch keine expliziten Daten feststehen. Zumindest in Bezug auf GTA 6 wissen wir aber, dass der Open World-Kracher von Rockstar Games im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.

Was das für Borderlands 4 heißt? Nun, wenn wir einen Blick auf Take-Twos aktuellen Releasekalender werfen, dann ergibt sich derzeit noch eine größere Lücke im Frühjahr und Sommer. Civilization 7 erscheint bereits am 11. Februar 2025 – es wäre also genügend Platz für Gearbox‘ Vorzeigereihe, um bei noch jungen Sonnenstrahlen jede Menge Action zu garantieren.

Vielleicht aber auch erst 2026

Dagegen spricht hingegen, dass die großen Borderlands-Spiele bislang immer im September oder Oktober erschienen sind. Außerdem hat Take-Two die Veröffentlichung erst einmal ins Geschäftsjahr 2025-2026 gepackt, welches erst am 31. März 2026 endet.

Es wäre demnach auch möglich, dass Borderlands 4 sich trotz bisheriger Ankündigung für 2025 etwas länger Zeit lässt und erst im Folgejahr erscheint – zuletzt erschien auch Tiny Tina’s Wonderlands im März. Verschiebungen für große Spiele sind ja darüber hinaus keineswegs so ungewöhnlich.

Sobald Take-Two und Gearbox den Releasetermin verraten, werden wir euch natürlich umgehend darüber informieren. Bis dahin findet ihr hier alle Infos zu Borderlands 4.

Quelle: Variety