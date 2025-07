Borderlands: Verloren geglaubtes Spiel steht kurz vor der Wiederauferstehung

Die berühmte Borderlands-Reihe besteht mittlerweile aus vier Teilen, wobei der aktuellste der dritte ist, denn nach dem Original wurde noch das Pre-Sequel eingeschoben. Dann gibt es natürlich noch eine Handvoll Spin-Offs, unter anderem Tiny Tina’s Wonderland oder Tales from the Borderlands.

Aber Mobile Games, davon hat die IP ihre Finger gelassen, oder? Tatsächlich nicht, denn es gibt sogar zwei Instanzen, in denen der Sci-Fi-Shooter sich für Mobilgeräte umgekrempelt hat, aber beide Male scheiterte. Eines der Games konnte nicht mal bis zum Release durchhalten. Doch als vollständig verloren gilt es noch nicht, denn Fans sind fleißig damit beschäftigt, es aus seinem Grab zu hieven.

Borderlands Online: Verschollener Ableger wird mit Mühe zutage befördert

Die Rede ist von Borderlands Online. Was erstmal wie ein MMO klingt, das es wirklich zu finden geben könnte, ist in Wahrheit der Name eines eingestampften Projektes von 2K China, welches auch nur auf dem nationalen Markt erscheinen sollte. Für die Entwicklung verantwortlich war Shanda Games, doch das Studio beschäftigte sich nicht lange mit dem Softwareaufbau, denn nach Aufnahme im Jahr 2014 musste schon 2015 der Stecker gezogen und die Türen geschlossen werden.

Doch ganze ohne etwas vorzuzeigen verschwand das Mobile Game mit angedachtem Free-to-Play-System nicht. Im Internet kursieren einige Videos zu richtigem Gameplay, also konnte man noch eine spielbare und durchaus vorzeigbare Version auf die Beine stellen – auf die sich mit etwas Mühe auch zugreifen lässt. Das zu erreichen versuchen zumindest einige Fans aus der Community mit technischem Know-how. Bei ihrem Ziel zur vollständigen Restauration des Titels haben diese nun einen starken Meilenstein erreicht.

Die Mauer bröckelt und bröselt

Im Juni hat ein Modder namens EpicNNG mit einem YouTube-Video um die Unterstützung der Community dabei gebeten, die Vorhängeschlösser rund um Borderlands Online aufzubrechen. Bereits die Überwindung des Login-Screens war dabei ein großer Erfolg. Auf Twitter hat EpicNNG nun den nächsten bedeutenden Zwischenschritt verkündet: „Eilmeldung: Ein Team ist in Borderlands Online drin! Das Spiel ist noch nicht vollständig spielbar und bis dahin wird es auch noch lange dauern, aber ein Team kann auf mehrere Aspekte des Spiels zugreifen“.

Hier der zitierte Post:

Dazu fügt er hinzu, dass er aus Sicherheitsgründen nicht zu viel verraten kann, doch es sei „Geschichten geschrieben worden“. Weiterhin bezeichnet er den Fortschritt als massiven Gewinn für den Erhalt von Medien. Bleibt abzuwarten, wie weit das Projekt sich noch entwickeln wird und ob die daran beteiligten Fans interessierten Spieler*innen am Ende vielleicht ein frei verfügbares Borderlands Online zur Verfügung stellen, ohne dabei von 2K den Riegel vorgeschoben zu bekommen.

Der Inhaber der IP ist momentan zumindest anderweitig beschäftigt und hat seinen Blick fest auf den Release des Ablegers Nummer vier gerichtet. Zu eben jenem Borderlands 4 wurde jüngst ein geheimes Detail verraten.

