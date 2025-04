Brandneue Hardware vorgestellt: Das gab es „so bisher im Gaming noch nicht“

Mit der Präsentation auf der LG Convention feierten die neuen New Game HDMI-Kabel von Oehlbach Gaming ihre exklusive Premiere. Nun, pünktlich zum Marktstart am 5. April, sind die Kabel offiziell erhältlich und richten sich an alle Konsolen-Gamer*innen, die in ihrem Setup keine Kompromisse bei Bild, Ton oder Design eingehen möchten.

Gerade bei aufwändigen Gaming-Setups wird das HDMI-Kabel laut Hersteller oft vernachlässigt. Viele Spielerinnen und Spieler sollen zu dem Exemplar greifen, das der Konsole beiliegt – ohne zu hinterfragen, ob es die technische Leistung ihrer Hardware überhaupt optimal überträgt. Genau hier will Oehlbach Gaming mit der neuen Hardware ansetzen.

Neues HDMI-Kabel fürs Gaming: Das erwartet euch

„Auf diesem Event konnten Journalisten und Händler das erste Mal einen Blick auf ein Produkt werfen, welches es so bisher im Bereich Gaming noch nicht gab. Jetzt sind die Oehlbach Gaming Kabel im Handel erhältlich!“, heißt es dazu laut der aktuellen Pressemitteilung.

Die speziell für Gamerinnen und Gamer entwickelten New Game HDMI-Kabel 🛒 bieten demnach nicht nur technisch ausgereifte Features, sondern auch ein Design, das an moderne Konsolen angepasst ist. So kombinieren die Kabel ein eloxiertes Metallgehäuse mit robuster Gewebeummantelung inklusive Knickschutz.

Farblich sind sie auf gängige Konsolen abgestimmt und in Blau, Rot oder Grün erhältlich. Diese Farben ziehen sich nicht nur über die Stecker, sondern auch durch das Gewebe der Kabel. Das erleichtert die Zuordnung hinter dem Fernseher oder dem AV-Receiver und beendet das Kabel-Wirrwarr rund um schwarze Standardkabel.

Technisch bieten die New Game HDMI-Kabel 🛒 alles, was für ein flüssiges und immersives Spielerlebnis notwendig ist: VRR, ALLM, QFT sowie Unterstützung für Dynamic HDR und Dolby Vision. Für den passenden Sound sorgt eARC, das von einfachem Stereo bis zu Dolby Atmos alle Formate unterstützt.

Eine dreifache Schirmung sowie der Einsatz von 99,9 Prozent sauerstofffreiem Kupfer sollen für langlebige Qualität und störungsfreie Übertragung sorgen.

Mehr als HDMI-Kabel

Die New Game HDMI-Kabel 🛒 sind in Längen von zwei, drei und fünf Metern erhältlich und kosten je nach Ausführung zwischen 29,99 Euro und 49,99 Euro. Ihr findet sie ab sofort im Oehlbach Store sowie bei Amazon. Weitere Händler sollen laut der aktuellen Meldung folgen.

Oehlbach Gaming denkt bereits über HDMI hinaus: In Planung sind DisplayPort-Kabel für PC-Gamerinnen und -Gamer sowie farblich passende USB- und Netzwerkkabel. Ziel ist ein rundum stimmiges Setup – technisch wie optisch.

