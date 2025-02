Brandneue Roadmap enthüllt – Dieser Horror-Hit wird 2025 noch gruseliger

Die gefeierte Geisterjagd Phasmophobia wird im gerade erst begonnenen Kalenderjahr noch gruseliger. Dies versprechen zumindest die Verbesserungen, die man uns im Rahmen einer brandneuen Roadmap für 2025 nun präsentiert.

Die schaurig-schöne Spuksimulation schickt sich an, in den kommenden Monaten einige Maps zu überarbeiten, während brandneues Geisterjäger-Equipment zur Auswahl stehen und „aufregende saisonale Events“ uns das Gruseln lehren sollen. Außerdem soll Phasmophobia künftig laut Roadmap einen bislang unentdeckten, schaurigen Schauplatz für Unerschrockene bereithalten.

Mit Maps & mehr: Phasmophobia freut sich 2025 über massive Verbesserungen

Nach über 22 Millionen verkauften Exemplaren auf allen Plattformen – davon allein zwei Millionen seit Verlassen des Early Access im Oktober des vergangenen Jahres – wundert es wenig, dass die Entwicklerinnen und Entwickler von Kinetic Games nun nachlegen. Das erste Update, Chronicle, will Phasmophobias eher spärlich gehaltenes Tagebuch auffrischen und die Art und Weise überarbeiten, in der wir unsere Funde und Beweise festhalten können.

Außerdem wird der Fotos-Tab künftig durch einen sogenannten Medien-Reiter ersetzt, der nicht nur eure geschossenen paranormalen Polaroids, sondern etwaige Videos oder Tonaufnahmen festhält. Obendrein soll das Bleasdale Farmhouse eine komplette Überarbeitung erfahren, die mit „visuellen Verbesserungen und einer kompletten Neugestaltung des Layouts, einschließlich neuer Orte, an denen Geister spuken können“ aufwarten will.

Besonders cool: Die Map wird durch einen neuen Außenbereich abseits des Wohnzimmers ergänzt werden. Und auch das zweite Bauernhaus im Spiel, Grafton, soll im Laufe des Jahres überarbeitet werden. „Wir freuen uns riesig auf die neuen Updates und Überarbeitungen, die dieses Jahr für Phasmophobia anstehen“, so Daniel Knight, Director bei Kinetic Games und Hauptentwickler von Phasmophobia.

Schon im Early Access habe man die fantastische Gelegenheit gehabt, auf das Feedback der Fans einzugehen und dieses in den weiteren Entwicklungsprozess des Horrorspiels einfließen zu lassen. So sei man „wirklich stolz auf die Richtung, in die sich Phasmophobia entwickelt“ und gespannt darauf, was Geisterjägerinnen und Geisterjäger von den „Überraschungen“ halten, die für 2025 geplant sind.

Quellen: Kinetic Games via Steam