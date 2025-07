Brandneues Fallout-Spiel: Insider überrascht mit Aussage – wurde „vollständig genehmigt“

Ein Jez Corden ist in der Welt der Videospiele wahrlich kein Unbekannter. Der in Großbritannien lebende Journalist leitet nicht nur das Medium Windows Central, sondern macht regelmäßig mit Insider-Berichten rund um Gaming-Themen auf sich aufmerksam – so auch jetzt zur Fallout-Reihe geschehen.

Wir erinnern uns: Mit Fallout 76 erschien 2018 das bisher neueste Spiel der Reihe – wobei die letzte Singleplayer-Erfahrung aus der Hauptreihe mit Fallout 4 bis ins Jahr 2015 zurückreicht. Bald zehn Jahre ist es also her, dass das vierte Hauptspiel der dystopischen Ödland-RPGs auf Heimcomputer und Spielekonsolen aufgeschlagen ist. Laut Corden könnte ein Fallout 5 jetzt endlich in die Gänge kommen.

Fallout 5: Insider berichtet zur Spiele-Entwicklung

Fallout 5 wurde endlich „vollständig genehmigt“ (engl. „fully greenlit“), verkündete aktuell ein Jez Corden in der neuesten Ausgabe des Xbox Two-Podcasts. Diese Entscheidung soll ZeniMax Media laut Branchenexperte getroffen haben. Zur Einordnung: ZeniMax ist die Muttergessellschaf von Bethesda Softworks, dem Entwicklungsstudio hinter solchen langlebigen Rollenspiel-Reihen wie The Elder Scrolls oder Fallout. Unsicher ist sich Corden allerdings darüber, welcher Developer konkret die Entwicklung eines Fallout 5 übernehmen wird.

Die Podcast-Folge mit der Fallout 5-Information:

Laut Insider sind die Kräfte Bethesdas aktuell auf die Entwicklung eines Starfield DLCs gebündelt, beziehungsweise auf den sechsten Teil der Elder Scrolls-RPGs. Übrigens: Die Entscheidung, mit der Entwicklung eines fünften Fallout-Hauptspiels voranzuschreiten, ist wohl ein anderes Projekt zum Opfer gefallen. Project Blackbird gilt als ambitioniertes MMO-Game, an welchem unter dem Dach von ZeniMax geschraubt wurde. Angesiedelt in einem Science-Fiction-Setting, sollte es wie eine Mixtur aus Blade Runner, Destiny und Horizon Zero Dawn daherkommen.

Corden erläutert dazu weiter, wenn jetzt die Arbeit an Project Blackbird niedergelegt wird, ist das als Kompromisslösung zu begreifen. Anders gesagt: Jene finanzielle Zuwendung, die ursprünglich dem MMO zuteilwerden sollte, wird jetzt – sagt der Insider – in die Entwicklung von Fallout 5 speziell und die Fallout-Reihe allgemein umgeleitet. Passiert sein soll das alles im Windschatten einer aktuellen Kündigungswelle bei Microsoft, bei der rund 9.000 Mitarbeitende ihren Job verloren haben. Zur Einordnung: Microsoft hat die Muttergesellschaft ZeniMax Media 2021 für sieben Milliarden US-Dollar übernommen.

Bei Microsoft beziehungsweise ZeniMax und Bethesda stehen die Zeichen also auf Planungssicherheit. Anstelle eines mit unsicheren Erfolgsaussichten behafteten Project Blackbirds, setzt man wohl jetzt verstärkt auf den vermuteten Erfolgsgaranten Fallout. Diese Aussage vonseiten Cordens, harmoniert übrigens mit einer kürzlich getroffenen Aussage von Jordan Middler von Video Games Chronicle – der hat durchblicken lassen: Es befinden sich gerade gleich mehrere Fallout-Spiele in Vorbereitung.

