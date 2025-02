Astro Bot geschenkt: Preisgekrönter Plattformer könnte bald im Bundle kommen

Wie es aussieht haben PlayStation 5-Fans und vor allem jene, die es noch werden wollen, Grund zum Jubeln: Ein brandneues PS5-Bundle steht einem zuverlässigen Leaker zufolge vor der Tür, das mit einem preisgekrönten Plattformer aufwartet.

Dabei handelt es sich um den Titel, der im vergangenen Jahr vielerorts – beispielsweise auf den Game Awards 2024 – zum Spiel des Jahres gekrönt wurde und sich in diversen anderen Kategorien zumindest über eine Nominierung freuen durfte. Die Rede ist natürlich von Astro Bot.

Neues PS5-Bundle laut Leaks mit Astro Bot

Wie der bekannte Leaker billbil-kun, der in der Vergangenheit regelmäßig mit richtigen Vorhersagen im Bereich der Videospielbranche von sich und seinen Aussagen überzeugen konnte, nun über das französische Portal Dealabs verrät, bereitet sich Sonys Spielekonsole auf ein neues Bundle vor. Das dick geschnürte PS5-Paket soll in Nordamerika und Europa veröffentlicht werden und aus der PlayStation 5 inklusive Disc-Laufwerk und einem Download-Code für Astro Bot bestehen.

Von einem alternativen, im Look des Space-Plattformers gehaltenen Special-Design ist bislang keine Rede – Sammler und all jene, die mit dem Exemplar ganz einfach aus optischen Gründen geliebäugelt haben, gehen also zumindest nach aktuellen Informationen leer aus.

Passend dazu: Das Spiel des Jahres, aber mit Koop-Twist? Astro Bot-Alternative springt schon bald auf die Konsolen

Ebenfalls gilt es als unwahrscheinlich, dass der unter Fans beliebte DualSense-Controller im Astro Bot-Design enthalten sein wird. Stattdessen dürfte es sich um die standardmäßige PlayStation-Peripherie handeln. Und auch einen konkreten Preis kennen wir bis jetzt noch nicht, jedoch spricht billbil-kun davon, dass er sich zwischen 474 und 499 Euro bewegen dürfte.

Hinsichtlich eines Veröffentlichungstermins wirft der Leaker ebenfalls ein vorsichtiges, vorzeitiges Datum in den Raum: Irgendwann rund um den 13. März soll es das brandneue PS5-Bundle in die (virtuellen) Ladenregale schaffen. Wer sich bis dahin kaum gedulden kann, dem empfehlen wir zur Steigerung der Vorfreude einen Blick in unseren ausführlichen Astro Bot-Test zu werfen.

Quellen: billbil-kun via Dealabs